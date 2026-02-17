طقس تبوك غير مستقر حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على تبوك، وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏