طقس تبوك غير مستقر حتى المساء

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
طقس تبوك غير مستقر حتى المساء
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على تبوك، وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏

