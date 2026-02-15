طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن التوقعات المناخية الأولية لطقس رمضان 1447هـ، موضحًا ملامح طقس رمضان في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من حيث كميات الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الشهر المبارك.

طقس رمضان 1447

وبيّن المركز أن توقعات طقس رمضان 2026 تشير إلى أن كميات هطول الأمطار ستكون أقل من المعدل الطبيعي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويبلغ المعدل الطبيعي للأمطار في مكة نحو 4.2 ملم، فيما يصل في المدينة المنورة إلى 4.3 ملم، لافتًا إلى أن الأمطار – في حال هطولها – ستكون ضمن نطاق الأمطار الخفيفة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في رمضان 1447، أوضح التقرير أن القيم المتوقعة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية بشكل طفيف. ومن المنتظر أن تسجل مكة المكرمة ارتفاعًا بحدود درجة مئوية واحدة فوق المعدل، بينما قد تصل الزيادة في المدينة المنورة إلى 1.2 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة خلال شهر رمضان يبلغ نحو 26.8 درجة مئوية في مكة المكرمة، مقابل 23.1 درجة مئوية في المدينة المنورة، ما يعني أن الأجواء ستكون مائلة للدفء نسبيًا مقارنة بالمعدلات المعتادة.

وأكد المركز أن إصدار تقرير توقعات طقس رمضان يأتي ضمن جهوده المستمرة لتقديم المعلومات المناخية الموسمية، دعمًا للجهات المعنية ورفع مستوى الجاهزية، خاصة مع توافد المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين خلال الشهر الفضيل، داعيًا الجميع إلى متابعة التحديثات الدورية عبر قنواته الرسمية للاطلاع على مستجدات الحالة الجوية.