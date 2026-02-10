Icon

تراجع دور مكتب الحماية المالية للمستهلك كلف الأميركيين 19 مليار دولار Icon مديرة صندوق النقد: اقتصاد السعودية قوي ويواصل التنويع رغم التحديات العالمية Icon دراسة تحذّر من تأثير أجهزة الضوضاء الوردية على صحة المخ والنوم Icon وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في كاتريون للتموين Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طقس غير مستقر بمنطقة حائل حتى المساء

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
طقس غير مستقر بمنطقة حائل حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل

رياح نشطة على منطقة حائل

رياح نشطة على منطقة حائل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل

السعودية اليوم
رياح نشطة على منطقة حائل
السعودية اليوم

رياح نشطة على منطقة حائل

السعودية اليوم