طقس غير مستقر بمنطقة حائل حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.