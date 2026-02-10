طقس غير مستقر بمنطقة حائل حتى المساء

تراجع دور مكتب الحماية المالية للمستهلك كلف الأميركيين 19 مليار دولار مديرة صندوق النقد: اقتصاد السعودية قوي ويواصل التنويع رغم التحديات العالمية دراسة تحذّر من تأثير أجهزة الضوضاء الوردية على صحة المخ والنوم وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في كاتريون للتموين وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.