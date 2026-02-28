طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت

مع بداية الضربة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، سُمع دوي انفجارات في سماء البحرين وقطر والإمارات والكويت وسط حالة من التوتر في المنطقة.

بداية الهجوم على إيران

وأكدت مصادر، تعرض العديد من المواقع في إيران للهجوم، وبالتزامن سمع دوت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية.

مباشر من قناة العربية | إسرائيل تبدأ بتوجيه ضربات على طهران وتفرض حالة الطوارئ "الفورية" https://t.co/PMNa5g0Xoy — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 28, 2026

وتم رصد إطلاق صواريخ إيرانية تجاه شمال إسرائيل، بينها صفد وحيفا. وأضافت أنه تم استهداف تل أبيب بعدة صواريخ إيرانية.

هجوم على البحرين وقطر والكويت والإمارات

بالتزامن، أعلنت البحرين أن هجوما صاروخيا طال مركز خدمات الأسطول الخامس الأميركي في منطقة الجفير.

كذلك دوت صفارات الإنذار قرب قاعدة العديد الأميركية في قطر.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية: “تمكنا من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الوضع الأمني في الدولة تحت السيطرة، وجميع الجهات المعنية تتابع التطورات على مدار الساعة”.

وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ جوية رُصدت في المجال الجوي وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعت -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الإشاعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وأعلنت إيران رسميا استهداف 4 قواعد عسكرية في البحرين وقطر والكويت وأبو ظبي، وفقا لـ”الإخبارية”.

سقوط صواريخ على العاصمة الإمارتية أبوظبي pic.twitter.com/8HeEbHKGdO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2026

كما أفيد بسماع دوي انفجار في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفي الكويت والرياض أيضاً، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

أتى ذلك، فيما أعلنت إيران رسمياً أن قواتها تستهدف القواعد الأميركية في المنطقة، حسب ما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي.

وكانت إسرائيل وأميركا شنتا بوقت سابق اليوم عملية عسكرية مشتركة على إيران، استهدفت العاصمة بشكل مكثف فضلاً عن مناطق أخرى.

فيما أكدت مصادر إسرائيلية أن كافة قادة النظام الإيراني على قائمة الاستهداف.

دوي صفارات الإنذار في الأردن

كما أشارت إلى دوي صافرات إنذار في الأردن، وسماع دوي انفجار في البحرين والكويت والأردن.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه رصد إطلاق عدة موجات من الصواريخ الإيرانية نحو الشمال والجنوب.

وكان مسؤول إسرائيلي دفاعي أوضح سابقاً أن العملية العسكرية ضد إيران جرى الإعداد لها قبل أشهر، وحدد موعدها بالتنسيق مع أميركا منذ أسابيع.

سقوط صاروخ في فناء أحد المنازل بالعاصمة الأردنية عمّان دون وقوع إصابات#قناة_الحدث pic.twitter.com/aiRD7TY90I — ا لـحـدث (@AlHadath) February 28, 2026

المرحلة الأولى للهجوم

كما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الهجمات قد ستستمر لمدة 4 أيام، معتبرة أنها استكمال لحرب الـ 12 يوماً التي شنت الصيف الماضي (يوليو 2025).

فيما قال مصدر أميركي إن الحملة العسكرية الأميركية الحالية قد تستمر نحو 10 أيام، وفق ما نقلت شبكة “سي بي أس” الأميركية.