طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات

أصدرت طيران ناس بيانًا رسميًا إلحاقيًا أعلنت فيه تعليق عددٍ من رحلاتها من وإلى عدة وجهات إقليمية ودولية، وذلك ضمن إجراءات تشغيلية مؤقتة.

وأوضحت الشركة أن الوجهات المشمولة بالقرار تشمل: الكويت، أبوظبي، دبي، الشارقة، الدوحة، البحرين، العراق، الأردن، دمشق، موسكو، تبليسي، باكو، أوزبكستان، وقيرغيزستان، على أن يستمر التعليق حتى الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي (3:00 عصرًا بتوقيت السعودية) يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026.