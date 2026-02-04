طيران ناس يحتفي بمرور ثلاث سنوات على تشغيل رحلاته بين جدة والدار البيضاء

أعلن طيران ناس الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عزمه تشغيل مسار جوي جديد إلى الرباط ضمن خططه المستقبلية لزيادة عدد رحلاته بين السعودية والمغرب. جاء ذلك خلال حفل أقامه طيران ناس، في العاصمة المغربية الرباط بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تشغيل رحلاته المباشرة بين جدة والدار البيضاء.

وشهد الحفل حضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، ورئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا، إلى جانب ممثلين عن هيئة تنظيم الطيران المدني المغربي، وكبرى وكالات السفر والسياحة في المغرب، وعدد من الشركاء والجهات ذات العلاقة.



ويأتي هذا الاحتفال بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تدشين الرحلات المباشرة بين السعودية والمغرب، والتي شكّلت انطلاقة مهمة في مسيرة طيران ناس، حيث كان المغرب منذ عام 2023 أولى وجهات الشركة الدولية بعيدة المدى، تأكيدًا لالتزامها بتعزيز آفاق التعاون المشترك عبر ربط الشعوب وتيسير حركة التنقل ودعم الازدهار الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، نقل طيران ناس أكثر من 300 ألف مسافر بين المملكتين، مؤكداً دوره كشريان حيوي يربط بين الأهل والأصدقاء ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تيسير رحلات الحجاج القادمين من المملكة المغربية من خلال توفير رحلات إضافية مخصصة، بما يسهم في أداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر، وذلك بالتواؤم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الطيران المدني الهادفة إلى خدمة 330 مليون مسافر سنوياً، ودعماً لتطلعات المملكة المغربية الشقيقة في استضافة الأحداث العالمية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.