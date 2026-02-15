Icon

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤١ مساءً
​طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران
المواطن - فريق التحرير

الرياض، 15 فبراير 2026: أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن حصوله على شهادتي الأيزو ISO 9001 (نظام إدارة الجودة) وISO 14001 (نظام الإدارة البيئية)، التي تعد وساماً رفيعاً يمنح من منظمة الإيزو المستقلة والمكونة من هيئات حكومية من أكثر 160 بلد، و المعنية بوضع معايير عالمية لتحسين الجودة والسلامة في مختلف الصناعات والقطاعات.

شهادة ISO 9001 تؤكد قوة وفعالية نظام طيران ناس لإدارة الجودة في جميع وظائف التشغيل والدعم بما يتوافق مع لوائح الهيئة العامة للطيران المدني.

كما تعد شهادة ISO 14001 مؤشراً على فاعلية استراتجية برنامج الاستدامة البيئية في طيران ناس مما ساهم في الحد من الأثر البيئي لعملياتها التشغيلية.

وعلاوة على ذلك، تظهر هذه الشهادة ريادة طيران ناس في تلبية اللوائح التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني لعام 2026، ولا سيما الجزء 156 من لوائح الاستدامة البيئية، والتي تغطي الإدارة المسؤولة للموارد وتقليل الأثر البيئي في قطاع الطيران، خصوصاً في المملكة العربية السعودية.

وإلى جانب الامتثال للوائح، تعزز هذه الشهادات مكانة طيران ناس كعلامة تجارية موثوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمن خلال التزامه بهذه المعايير المعترف بها عالميًا، يقدم طيران ناس للمسافرين والشركاء وأصحاب المصلحة دليلًا موثقًا على التزامه بالسلامة والجودة والمسؤولية البيئية.

وكان طيران ناس قد حقق المركز الأول بين شركات الطيران العربية الأفضل أداء في خفض انبعاثات الكربون خلال العام 2024، و المركز 14 في قائمة أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم بحسب تقرير سيريوم العالمية، المتخصصة في بيانات وتحليلات صناعة الطيران.

