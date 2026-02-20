Icon

قرى ميسان في رمضان.. مجالس عامرة وملامح اجتماعية تحكي الهوية Icon تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في كينيا Icon الصحة تستدعي طبيبًا روّج لمعلومات مضللة عن أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول Icon محال بيع السواك في الباحة تشهد انتعاشًا موسميًا خلال رمضان Icon بالطين والحجر.. مشروع الأمير محمد بن سلمان يطوّر مسجد صدر إيد بالنماص Icon الفوانيس الرمضانية بالقصيم تزيّن المنازل والطرقات ابتهاجًا بقدوم رمضان Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة  Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان Icon الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر الإيمانية والتوازن النفسي الداخلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طيران ناس يزيد السعة المقعدية بنسبة 20% ويطرح أكثر من 1.7 مليون مقعد للرحلات خلال رمضان 

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ مساءً
طيران ناس يزيد السعة المقعدية بنسبة 20% ويطرح أكثر من 1.7 مليون مقعد للرحلات خلال رمضان 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن طرح أكثر من 1.7 مليون مقعد خلال شهر رمضان لعام 1447هـ، بزيادة قدرها 20% في السعة المقعدية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على رحلاته الداخلية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد خلال موسم العمرة والشهر الفضيل، وحرصاً على توفير خيارات سفر أوسع وأكثر مرونة لضيوف الرحمن والمسافرين، بما يواكب الارتفاع الملحوظ في حركة السفر خلال هذه الفترة من كل عام.

قد يهمّك أيضاً
​طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران

​طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران

طيران ناس يطلق برنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات الوطنية

طيران ناس يطلق برنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات الوطنية

وتجسّد هذه الزيادة استمرار تنفيذ استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع، والتي تستهدف مضاعفة حجم أسطوله وتوسيع شبكة وجهاته، تأكيداً على دوره الحيوي في دعم مستهدفات قطاع الطيران المدني ضمن رؤية السعودية 2030، والمتمثلة في ربط العالم بالمملكة، وتسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين بكل يسر وسهولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

​طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران
السعودية اليوم

​طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة...

السعودية اليوم