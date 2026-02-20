طيران ناس يزيد السعة المقعدية بنسبة 20% ويطرح أكثر من 1.7 مليون مقعد للرحلات خلال رمضان 

قرى ميسان في رمضان.. مجالس عامرة وملامح اجتماعية تحكي الهوية تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في كينيا الصحة تستدعي طبيبًا روّج لمعلومات مضللة عن أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول محال بيع السواك في الباحة تشهد انتعاشًا موسميًا خلال رمضان بالطين والحجر.. مشروع الأمير محمد بن سلمان يطوّر مسجد صدر إيد بالنماص الفوانيس الرمضانية بالقصيم تزيّن المنازل والطرقات ابتهاجًا بقدوم رمضان جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة رياح شديدة على منطقة حائل أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر الإيمانية والتوازن النفسي الداخلي
أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن طرح أكثر من 1.7 مليون مقعد خلال شهر رمضان لعام 1447هـ، بزيادة قدرها 20% في السعة المقعدية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على رحلاته الداخلية والدولية.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد خلال موسم العمرة والشهر الفضيل، وحرصاً على توفير خيارات سفر أوسع وأكثر مرونة لضيوف الرحمن والمسافرين، بما يواكب الارتفاع الملحوظ في حركة السفر خلال هذه الفترة من كل عام.
وتجسّد هذه الزيادة استمرار تنفيذ استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع، والتي تستهدف مضاعفة حجم أسطوله وتوسيع شبكة وجهاته، تأكيداً على دوره الحيوي في دعم مستهدفات قطاع الطيران المدني ضمن رؤية السعودية 2030، والمتمثلة في ربط العالم بالمملكة، وتسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين بكل يسر وسهولة.