طيران ناس يطلق برنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات الوطنية

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٢ مساءً
طيران ناس يطلق برنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات الوطنية
المواطن - فريق التحرير

الرياض، المملكة العربية السعودية – 10 فبراير 2026: أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إطلاق برنامجه لتأهيل المرحلين الجويين، لتمكين المواطنين السعوديين الطموحين في صناعة الطيران، مما يعزز التزام طيران ناس بأهداف التوطين في المملكة، بالتواءم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

سيتم تنفيذ (برنامج طيران ناس لتأهيل المرحلين الجويين) عبر دفعات متعددة، حيث ستنطلق الدفعة الأولى خلال العام الجاري 2026. ويشمل البرنامج فترة تدريبية مكثفة تمتد إلى ستة أشهر، وصُمم خصيصاً للمرشحين الحاصلين مسبقاً على رخصة مرحل جوي (Flight Dispatcher License) لتأهيلهم للعمل وفق أعلى المعايير التشغيلية العالمية.

ويعد إطلاق هذا البرنامج خطوة استراتيجية تؤكد اعتماد طيران ناس على شباب الوطن الطموح. ويهدف من خلال هذه الخطوة إلى رفع معدلات التوطين في مختلف التخصصات ، مما يساهم في بناء قاعدة وطنية صلبة من الخبراء في مجال ترحيل الرحلات، في ظل إيمان الشركة بأن استمرارية نمو قطاع الطيران السعودي تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الكوادر البشرية من أبناء وبنات الوطن.

ويولي طيران ناس أهمية كبرى لتمكين الكوادر الوطنية، ولديه بالفعل عدة برامج رائدة تهدف إلى توطين الوظائف في مختلف التخصصات، ومن أبرزها برنامج طياري المستقبل (Future Pilots Program)، والذي يُعد من أنجح برامج التوطين في الشركة، حيث ساهم في توطين وظيفة “مساعد طيار ” بنسبة 100% منذ عام 2019، وبرنامج مهندسي المستقبل (Future Engineers Program)، والذي يستهدف توطين وظائف هندسة وصيانة الطائرات من خلال تقديم تدريب على رأس العمل للخريجين السعوديين (حملة الدبلوم، البكالوريوس، والماجستير) في تخصصات علوم وهندسة الطيران وتكنولوجيا الطيران، ويمتد التدريب من 6 أشهر إلى 4 سنوات حسب المؤهل. وكان طيران ناس أول ناقل وطني يفتح مجال الضيافة الجوية للمرأة السعودية من خلال برنامج الضيافة الجوية (Cabin Crew Program) ، والذي يهدف إلى استقطاب وتدريب المئات من المضيفين والمضيفات السعوديين سنوياً للعمل على متن رحلاته، مع التركيز على تقديم خدمة احترافية تتماشى مع الهوية الوطنية.

كما أطلق طيران ناس بالتعاون مع وزارة التعليم برنامج “وظيفتك وبعثتك”، والذي يهدف إلى ابتعاث الطلاب السعوديين لدراسة تخصصات يحتاجها طيران ناس (مثل هندسة الصيانة)، مع ضمان توظيفهم في الشركة فور تخرجهم واجتيازهم لمتطلبات التدريب.

ويدعو طيران ناس الكفاءات الوطنية المؤهلة الراغبة في الانضمام للدفعة الأولى من برنامج تأهيل المرحلين الجويين للتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية على موقع الشركة الإلكتروني الآتي: https://go.flynas.com/dispatcher-cadet. وتمتد فترة تقديم الطلبات حتى 28 فبراير الجاري.

