وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

نفت وزارة الرياضة ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مؤكدةً أن الوزير لم يُدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية كما هو متداول.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عادل الزهراني، عبر منصة إكس أن أي تصريح رسمي صادر عن وزير الرياضة سيكون عبر القنوات الرسمية للوزارة فقط، داعيًا الجميع إلى التحقق من الأخبار قبل تداولها.