Icon

أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس Icon السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم Icon الشؤون الإسلامية تباشر تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في موريتانيا Icon عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك Icon طقس الأحد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على عدة مناطق Icon ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة Icon أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس Icon الشيخ صالح المغامسي يؤم المصلين بصلاة العشاء في المسجد النبوي Icon خدمات تشغيلية متطورة في الحرمين الشريفين تيسّر على القاصدين أداء نسكهم Icon مبنى إمارة منطقة تبوك ‏يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك

مواضيع ذات علاقة

أصدرت السلطات المحلية اليوم، تحذيرات من عاصفة ثلجية في مدينة “نيويورك” وأجزاء ‌من ولايتي “نيوجيرزي” و”كونيتيكت” وسط توقعات بأن تضرب عاصفة هائلة مساحة واسعة من الساحل الشرقي.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تحذيرات من الثلوج والعواصف صدرت من منطقة وسط المحيط الأطلسي إلى شمال شرق البلاد، مع توقعات بهطول ثلوج كثيفة ورياح قوية اعتبارًا
من غدًا الأحد إلى الاثنين.

قد يهمّك أيضاً
نيوزيلندا .. عاصفة شديدة تعطّل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان

نيوزيلندا .. عاصفة شديدة تعطّل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان

عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة

عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 46 سنتيمترًا في مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك “لونج آيلاند”.

وأوضحت السلطات أن الموجة ستؤدي إلى تساقط الثلوج الكثيفة والرياح القوية ‌بشدة على “نيوجيرزي” وجنوب شرق “نيو إنجلاند”.

ومن المتوقع أن ‌تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 56 كيلومترًا في الساعة مع هبّات تبلغ سرعتها ‌72 إلى 88 كيلومترًا في الساعة ليلة غدٍ.

يشار إلى أنه من المحتمل حدوث فيضانات طفيفة إلى واسعة النطاق في المناطق الساحلية. وقد تؤدي الرياح القوية إلى انقطاع التيار الكهربائي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نيوزيلندا .. عاصفة شديدة تعطّل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان
العالم

نيوزيلندا .. عاصفة شديدة تعطّل الرحلات الجوية...

العالم