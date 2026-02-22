عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك

أصدرت السلطات المحلية اليوم، تحذيرات من عاصفة ثلجية في مدينة “نيويورك” وأجزاء ‌من ولايتي “نيوجيرزي” و”كونيتيكت” وسط توقعات بأن تضرب عاصفة هائلة مساحة واسعة من الساحل الشرقي.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تحذيرات من الثلوج والعواصف صدرت من منطقة وسط المحيط الأطلسي إلى شمال شرق البلاد، مع توقعات بهطول ثلوج كثيفة ورياح قوية اعتبارًا

من غدًا الأحد إلى الاثنين.

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 46 سنتيمترًا في مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك “لونج آيلاند”.

وأوضحت السلطات أن الموجة ستؤدي إلى تساقط الثلوج الكثيفة والرياح القوية ‌بشدة على “نيوجيرزي” وجنوب شرق “نيو إنجلاند”.

ومن المتوقع أن ‌تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 56 كيلومترًا في الساعة مع هبّات تبلغ سرعتها ‌72 إلى 88 كيلومترًا في الساعة ليلة غدٍ.

يشار إلى أنه من المحتمل حدوث فيضانات طفيفة إلى واسعة النطاق في المناطق الساحلية. وقد تؤدي الرياح القوية إلى انقطاع التيار الكهربائي.