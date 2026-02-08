عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية

ألغى مطار جيجو الدولي في كوريا، اليوم الأحد، 163 رحلة جوية؛ إثر استمرار العاصفة الثلجية التي تجتاح جنوب البلاد.

عاصفة ثلجية في كوريا

وأفادت الشركة المشغلة للمطار، أن استمرار العاصفة أسفرت عن إلغاء 163 رحلة من أصل 461 رحلة جوية، وتحويل مسار 5 طائرات، مضيفة أن آلاف المسافرين عالقين في المطار.

وتوقع مسؤولو المطار أن تظل عمليات الطيران معطلة حتى بعد استئناف الخدمات بسبب استمرار العاصفة الثلجية.

يذكر أن المناطق القريبة من جبل هالا شهدت تساقط ثلوج بلغت 21.5 سنتيمترًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.