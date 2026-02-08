عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة.. وطرق الوقاية حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية ضربات أمنية تستهدف أباطرة القرصنة الإلكترونية في مصر منصة قبول تحدد آخر موعد لأداء اختبار القدرات العامة عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة تطوير برمجيات جديدة لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن مساند: حالة واحدة للإعفاء من رسوم التأشيرة
ألغى مطار جيجو الدولي في كوريا، اليوم الأحد، 163 رحلة جوية؛ إثر استمرار العاصفة الثلجية التي تجتاح جنوب البلاد.
وأفادت الشركة المشغلة للمطار، أن استمرار العاصفة أسفرت عن إلغاء 163 رحلة من أصل 461 رحلة جوية، وتحويل مسار 5 طائرات، مضيفة أن آلاف المسافرين عالقين في المطار.
وتوقع مسؤولو المطار أن تظل عمليات الطيران معطلة حتى بعد استئناف الخدمات بسبب استمرار العاصفة الثلجية.
يذكر أن المناطق القريبة من جبل هالا شهدت تساقط ثلوج بلغت 21.5 سنتيمترًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.