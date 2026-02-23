عاصفة ثلجية غير مسبوقة تشلّ نيويورك

مصرع 18 شخصًا في نيبال إثر سقوط حافلة في نهر تراجُع الدولار إثر قرار المحكمة الأمريكية إلغاء رسوم جمركية نقش قرناس ونفق الرس التاريخي بالقصيم يوثِّقان مراحل من تاريخ الدولة السعودية طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق بتوجيه الملك سلمان.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام السعودية ترفض رفضاً قاطعاً أي ادعاءات لأي طرف آخر في المنطقة المقسومة مع الكويت أبو كاس راعياً رئيسياً لبرنامج “إفطار صائم” للحد من حوادث السيارات قبيل الإفطار يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل تُصاغ ملامح المستقبل أمانة الباحة توزّع 3500 هدية احتفاءً بيوم التأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية
أعلنت سلطات نيويورك إغلاق شبكة المواصلات العامة وإيقاف حركة السير على الشوارع والجسور، باستثناء التنقلات الطارئة والعاملين في القطاعات الحيوية، مع بدء عاصفة ثلجية كبرى تضرب الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة، ودعت البلدية السكان إلى التزام منازلهم وتجنّب أي تحركات غير ضرورية، في ظل ظروف جوية وُصفت بأنها الأشد منذ سنوات.
وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تساقط ثلوج قد تصل سماكتها إلى 60 سنتيمترًا في بعض المناطق، مع معدلات هطول كثيفة ورياح قوية تؤدي إلى تدنٍ حادٍ في مستوى الرؤية، مما يجعل التنقل “بالغ الخطورة”.
كما سُجلت انقطاعات في التيار الكهربائي طالت آلاف المنازل ، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الأضرار.
وامتدت التحذيرات لتشمل ولايات عدة على طول الساحل الشرقي من واشنطن إلى بوسطن، مع توقعات بفيضانات ساحلية قد تؤثر على الطرق والممتلكات.