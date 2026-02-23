عاصفة ثلجية غير مسبوقة تشلّ نيويورك

أعلنت سلطات نيويورك إغلاق شبكة المواصلات العامة وإيقاف حركة السير على الشوارع والجسور، باستثناء التنقلات الطارئة والعاملين في القطاعات الحيوية، مع بدء عاصفة ثلجية كبرى تضرب الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة، ودعت البلدية السكان إلى التزام منازلهم وتجنّب أي تحركات غير ضرورية، في ظل ظروف جوية وُصفت بأنها الأشد منذ سنوات.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تساقط ثلوج قد تصل سماكتها إلى 60 سنتيمترًا في بعض المناطق، مع معدلات هطول كثيفة ورياح قوية تؤدي إلى تدنٍ حادٍ في مستوى الرؤية، مما يجعل التنقل “بالغ الخطورة”.

كما سُجلت انقطاعات في التيار الكهربائي طالت آلاف المنازل ، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الأضرار.

وامتدت التحذيرات لتشمل ولايات عدة على طول الساحل الشرقي من واشنطن إلى بوسطن، مع توقعات بفيضانات ساحلية قد تؤثر على الطرق والممتلكات.