عاصفة شتوية قوية تضرب كاليفورنيا

ضربت عاصفة شتوية قوية ولاية كاليفورنيا، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية، إضافة إلى تساقط كثيف للثلوج في المناطق الجبلية.
وأصدرت السلطات في مقاطعة لوس أنجليس تحذيرات من فيضانات مفاجئة، مع أوامر إخلاء احترازية في بعض المناطق المتضررة سابقًا من الحرائق، خشية حدوث انهيارات طينية وتدفقات حطام.
وتسببت العاصفة في اضطرابات مرورية واسعة، شملت إغلاقًا مؤقتًا للطريق السريع “آي 80” قرب حدود نيفادا بسبب الانزلاقات والحوادث، إضافة إلى إغلاق مسارات على طريق “يو إس 101” بعد سقوط شجرة كبيرة.
ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر، مؤكدة أن موجة الطقس الشتوية لم تنته بعد.