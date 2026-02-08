عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة

تسببت العاصفة “مارتا” المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية في أضرار واسعة عبر شبه الجزيرة الأيبيرية، مع تسجيل وفيات وتعطّل مرافق وخسائر زراعية كبيرة، فيما تستعد إسبانيا والبرتغال لمزيد من الأحوال الجوية المتطرفة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، من ثلوج وظروف خطرة على السواحل ومزيد من الأمطار، وأصدرت تحذيرًا باللون البرتقالي. كما أعلنت رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباراة إشبيلية وجيرونا بسبب سوء الأحوال الجوية.

عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال

وفي إسبانيا، أفادت خدمات الطوارئ بوفاة سائق جرافة ثلوج بعد سقوط مركبته من منحدر بارتفاع (20) مترًا في ممر جبل إل بيكو بمحافظة أفيلا شمال البلاد. وفي البرتغال، لقي رجل (46 عامًا) حتفه غرقًا في نهر بمنطقة كامبو مايور في إقليم بورتاليغري.

واضطر أكثر من (11) ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في جنوب إسبانيا، وأُغلق نحو (170) طريقًا في مناطق مختلفة، وتعطلت خدمات السكك الحديدية في البرتغال. وأعلنت وزارة الزراعة البرتغالية أن الخسائر الأولية في قطاعي الزراعة والغابات تُقدَّر بنحو (750) مليون يورو، مع توقعات بتفاقم الأضرار.

وقال مزارعون إن الأمطار والرياح غمرت الحقول وألحقت أضرارًا بملايين اليورو بمحاصيل مثل البروكلي والجزر والقرنبيط، واصفين الوضع بـ”كارثة طبيعية”، ومؤكدين التوجه لطلب دعم حكومي للتعافي.

وأثار ارتفاع منسوب المياه مخاوف من انهيارات أرضية، بينما أبلغ سكان بلدات في سلسلة جبال سيرانيا دي روندا بمحافظة ملقة عن هزات أرضية خلال الأيام الماضية، أكدت بلدية كورتيس دي لا فرونتيرا أنها لا تشكّل خطرًا، مع إرسال مختصين للمراقبة. كما جرى إجلاء مناطق قرب نهر الوادي الكبير في قرطبة، وحذّرت نائبة رئيس الوزراء الإسباني من بلوغ النهر ذروته اليوم أو غدًا.

وفي البرتغال، أدت الأمطار الغزيرة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية في ثلاث مدن إلى الأسبوع المقبل، ونُشر أكثر من (26,500) من عمال الإنقاذ للتعامل مع آثار العواصف.