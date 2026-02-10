عبدالرحمن الهزاع مديرًا عامًا لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج

صدر اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين د. عبدالرحمن الهزاع مديراً عاماً لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.

وقال الهزاع، عبر حسابه في منصة إكس: “تشرفت بصدور قرار معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاستاذ جاسم البديوي بتعييني مديراً عاماً لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج”.

وأضاف الهزاع: “شكرا معالي الأمين، والشكر موصول لمعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري الذي تفضل بترشيحي لهذا المنصب.. سائلاً الله التوفيق والسداد”.