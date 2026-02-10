عبدالرحمن الهزاع مديرًا عامًا لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج “بختاور” مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم معرض الدفاع العالمي 2026.. عروض جوية وبرية منوعة في اليوم الثالث نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يزور معرض الدفاع العالمي 2026 مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها جامعة الملك سعود تكرم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من متدربي صحيفة رسالة الجامعة الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة استضافة خريجيها الدوليين لأداء العمرة مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرصد هلال رمضان
صدر اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين د. عبدالرحمن الهزاع مديراً عاماً لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.
وقال الهزاع، عبر حسابه في منصة إكس: “تشرفت بصدور قرار معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاستاذ جاسم البديوي بتعييني مديراً عاماً لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج”.
وأضاف الهزاع: “شكرا معالي الأمين، والشكر موصول لمعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري الذي تفضل بترشيحي لهذا المنصب.. سائلاً الله التوفيق والسداد”.