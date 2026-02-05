عرض عسكري ومهارات متقدمة في حفل خريجات كلية الملك فهد الأمنية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، اليوم، تخريج (755) خريجة من الدفعة الـ (7) من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية.

وشهد الحفل عرضًا عسكريًا للخريجات وما اكتسبنه من مهارات وبرامج تدريبية عسكرية متقدمة، وتأهيلهن بما يبرز الانسجام والإتقان العالي في الأداء الميداني الجماعي.

وأكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية المكلف اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان، التزام الكلية بمعايير الكفاءة والجودة لمخرجاتها التعليمية، ومدى انسجام البرامج التعليمية والتدريبية في الكلية مع التوجهات الإستراتيجية لوزارة الداخلية بما يعكس كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري.