Icon

عرض عسكري ومهارات متقدمة في حفل خريجات كلية الملك فهد الأمنية Icon أمطار على منطقة عسير حتى الثامنة مساء  Icon العلاقات السعودية الألمانية.. تعاون اقتصادي وسياسي يدعم رؤية 2030 Icon ضبط مواطن أشعل النار بغير الأماكن المخصصة في محمية طويق  Icon الأخضر يعتمد أوستن مقرًا رئيسيًا لمعسكره في كأس العالم 2026 Icon هل يمكن إيقاف التجديد التلقائي؟ شبكة إيجار تجيب Icon متنزه الوادي في جيزان.. مشروع تنموي يعزز الجذب السياحي والترفيه Icon 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن Icon تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم Icon الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شهد الحفل عرضًا عسكريًا للخريجات وما اكتسبنه من مهارات

عرض عسكري ومهارات متقدمة في حفل خريجات كلية الملك فهد الأمنية

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤١ مساءً
عرض عسكري ومهارات متقدمة في حفل خريجات كلية الملك فهد الأمنية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، اليوم، تخريج (755) خريجة من الدفعة الـ (7) من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية.

وشهد الحفل عرضًا عسكريًا للخريجات وما اكتسبنه من مهارات وبرامج تدريبية عسكرية متقدمة، وتأهيلهن بما يبرز الانسجام والإتقان العالي في الأداء الميداني الجماعي.

قد يهمّك أيضاً
كلية الملك فهد تستقبل الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

كلية الملك فهد تستقبل الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد

إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد

وأكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية المكلف اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان، التزام الكلية بمعايير الكفاءة والجودة لمخرجاتها التعليمية، ومدى انسجام البرامج التعليمية والتدريبية في الكلية مع التوجهات الإستراتيجية لوزارة الداخلية بما يعكس كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد