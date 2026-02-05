عرض عسكري ومهارات متقدمة في حفل خريجات كلية الملك فهد الأمنية أمطار على منطقة عسير حتى الثامنة مساء العلاقات السعودية الألمانية.. تعاون اقتصادي وسياسي يدعم رؤية 2030 ضبط مواطن أشعل النار بغير الأماكن المخصصة في محمية طويق الأخضر يعتمد أوستن مقرًا رئيسيًا لمعسكره في كأس العالم 2026 هل يمكن إيقاف التجديد التلقائي؟ شبكة إيجار تجيب متنزه الوادي في جيزان.. مشروع تنموي يعزز الجذب السياحي والترفيه 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، اليوم، تخريج (755) خريجة من الدفعة الـ (7) من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية.
وشهد الحفل عرضًا عسكريًا للخريجات وما اكتسبنه من مهارات وبرامج تدريبية عسكرية متقدمة، وتأهيلهن بما يبرز الانسجام والإتقان العالي في الأداء الميداني الجماعي.
وأكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية المكلف اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان، التزام الكلية بمعايير الكفاءة والجودة لمخرجاتها التعليمية، ومدى انسجام البرامج التعليمية والتدريبية في الكلية مع التوجهات الإستراتيجية لوزارة الداخلية بما يعكس كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري.