“عساس”.. طائرة استطلاعية في جناح الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026

تستعرض المديرية العامة لحرس الحدود في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026، الذي يقام في الفترة (8-12 فبراير الجاري) طائرة “عسّاس” المجنحة متعددة المهام لدعم أعمال المراقبة والاستطلاع والاستجابة الميدانية في المناطق الحدودية والحيوية.

وتحوي طائرة “عسّاس” أنظمة تحليل ذكية تساعد على اكتشاف الأجسام وتتبعها وتحليل البيانات، وأنظمة استشعار مزودة بكاميرات نهارية عالية الدقة، وتصوير حراري، وحساسات متعددة للرصد الليلي واكتشاف الأهداف في الظروف البيئية الصعبة.

وتوفر الطائرة المجنحة بثًا مباشرًا للصور والبيانات إلى مركز القيادة، مع إمكانية التخطيط المسبق لمسارات الطيران وتنفيذ المهام ودعم الدوريات الميدانية، ومتابعة الحالات الطارئة، وأنظمة ملاحة متقدمة للعودة التلقائية لنقطة الإقلاع عند فقد الاتصال أو انخفاض مستوى الطاقة.