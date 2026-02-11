Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“عساس”.. طائرة استطلاعية في جناح الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
“عساس”.. طائرة استطلاعية في جناح الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

تستعرض المديرية العامة لحرس الحدود في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026، الذي يقام في الفترة (8-12 فبراير الجاري) طائرة “عسّاس” المجنحة متعددة المهام لدعم أعمال المراقبة والاستطلاع والاستجابة الميدانية في المناطق الحدودية والحيوية.

قد يهمّك أيضاً
معرض الدفاع العالمي 2026.. الدفاع المدني يستعرض شاحنة التدخل بحوادث الانهيارات

معرض الدفاع العالمي 2026.. الدفاع المدني يستعرض شاحنة التدخل بحوادث الانهيارات

معرض الدفاع العالمي 2026.. وزير الحرس الوطني يزور جناح الوزارة 

معرض الدفاع العالمي 2026.. وزير الحرس الوطني يزور جناح الوزارة 

وتحوي طائرة “عسّاس” أنظمة تحليل ذكية تساعد على اكتشاف الأجسام وتتبعها وتحليل البيانات، وأنظمة استشعار مزودة بكاميرات نهارية عالية الدقة، وتصوير حراري، وحساسات متعددة للرصد الليلي واكتشاف الأهداف في الظروف البيئية الصعبة.

وتوفر الطائرة المجنحة بثًا مباشرًا للصور والبيانات إلى مركز القيادة، مع إمكانية التخطيط المسبق لمسارات الطيران وتنفيذ المهام ودعم الدوريات الميدانية، ومتابعة الحالات الطارئة، وأنظمة ملاحة متقدمة للعودة التلقائية لنقطة الإقلاع عند فقد الاتصال أو انخفاض مستوى الطاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي 2026.. حلول تقنية تستشرف المستقبل
السعودية اليوم

القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت...

السعودية اليوم
الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2026
السعودية اليوم

الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. مركبة ذاتية القيادة لحماية المنشآت الحيوية 
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. مركبة ذاتية القيادة...

السعودية اليوم
مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في معرض الدفاع العالمي 2026
السعودية اليوم

مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. وكالة القدرات الأمنية تستعرض طائرة مجنحة بعيدة المدى
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. وكالة القدرات الأمنية...

السعودية اليوم