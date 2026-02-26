عطاءات المحسنين عبر “إحسان” تتجاوز 309 ملايين ريال عام 2025م

تجاوز إجمالي التبرعات المقدمة للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” خلال عام 2025م، أكثر من 309 ملايين ريال، وذلك من خلال 9 ملايين عملية تبرع، في تجسيد يعبر عن روح التكافل بين أفراد المجتمع، وسعيهم لتعزيز لقيم البذل والعطاء في خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالمساجد وكفالة رحلات الحج والعمرة.

وأسهمت عطاءات المحسنين في تيسير أكثر من 24 ألف رحلة حج وعمرة للمستفيدين بكل يُسر وطمأنينة، إلى جانب تغطية تكاليف بناء 6 مساجد في عدد من مناطق المملكة، ودعم أعمال العناية والصيانة لـ420 مسجدًا، بما يعزز جاهزيتها ويهيئ بيئة إيمانية ملائمة للمصلين.

ويعكس هذا التفاعل ارتباط المجتمع الوثيق بدعم المشاريع ذات الأثر الديني المستدام، والحرص على تعظيم شعائر الله، من خلال منصة إحسان الموثوقة التي تعمل وفق حكومة عالية بتقنيات متقدمة تضمن بحول الله تعالى وصول التبرعات لمستحقيها بكفاءة وشفافية.

وتواصل منصة “إحسان” استقبال مساهمات المحسنين ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري، في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك “صندوق إحسان الوقفي”، عبر تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني “Ehsan.sa”، أو من خلال الرقم الموحد 8001247000، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر وتعزيز الاستدامة في العمل الخيري.