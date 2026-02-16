Icon

ارتفاع البلاغات عالميًا ورسائل خطأ متكررة

عطل مفاجئ يضرب منصة X وتعطل الخط الزمني

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٠ مساءً
عطل مفاجئ يضرب منصة X وتعطل الخط الزمني
المواطن - فريق التحرير

تعرضت منصة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، لعطل تقني واسع النطاق مساء اليوم 16 فبراير 2026، ما أدى إلى تعذر تصفح الخط الزمني أو نشر التحديثات لدى آلاف المستخدمين حول العالم، وسط تزايد ملحوظ في البلاغات خلال وقت قصير.

ووفقًا لبيانات موقع Downdetector المتخصص في تتبع أعطال المواقع والتطبيقات، شهدت المنصة ارتفاعًا حادًا في عدد الشكاوى، مع تسجيل ذروة واضحة عند الساعة 3:37 مساءً، حيث تجاوز عدد البلاغات 11 ألف بلاغ خلال دقائق، في مؤشر على اتساع نطاق المشكلة.

ارتفاع البلاغات عالميًا ورسائل خطأ متكررة

وأظهرت التقارير خلال الـ24 ساعة الماضية تصاعدًا كبيرًا في شكاوى المستخدمين، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا. وأفاد مستخدمون بظهور الخط الزمني فارغًا تمامًا، أو تلقي رسالة “Something went wrong” عند محاولة فتح التطبيق أو تحديث الصفحة، سواء عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

كما لفت متابعون إلى أن البلاغات المرتبطة بخدمة Grok بدأت في الارتفاع بالتزامن مع أعطال منصة «X»، ما يعزز احتمالية وجود خلل تقني على مستوى البنية التحتية للمنصة، وليس مشكلة محلية أو محدودة بنطاق جغرافي معين.

حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر إدارة المنصة بيانًا رسميًا يوضح أسباب العطل أو المدة المتوقعة لإصلاحه، فيما يترقب المستخدمون عودة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.

