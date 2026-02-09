عميد هندسة القصيم: مركز الأمير سلطان يطور منتجات دفاعية وطنية تنافس العالمية

أكد الدكتور فهد بن ناصر الصنيدح، عميد كلية الهندسة بجامعة القصيم، أن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يمثل نموذجًا متقدمًا في تطوير المنظومات الدفاعية الوطنية، مشيدًا بالكفاءات السعودية والفريق القائم على ابتكار وتطوير هذه الأنظمة، مؤكدًا أن المنتجات الدفاعية التي عرضها المركز في معرض الدفاع العالمي تنافس المعايير العالمية وتواكب أحدث التطورات التقنية على المستوى الدولي.

وجاء ذلك خلال زيارته لجناح المركز المشارك في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026، الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ويستمر لمدة خمسة أيام، وسط حضور واسع من الجهات المحلية والدولية والمهتمين بمجالات الدفاع والأمن، حيث اطلع على عدد من المنظومات الدفاعية المطورة بالتعاون مع عدة جهات أكاديمية، وأشاد بالمستوى العالي للبحث العلمي والتقني الذي يقدمه المركز.

وأوضح الدكتور الصنيدح أن المركز يسعى باستمرار إلى تطوير منتجاته الدفاعية والارتقاء بمخرجاته لخدمة الوطن، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتوظيفها، بما يسهم في تعزيز التوطين في الصناعات العسكرية ورفع مستوى الابتكار المحلي.

وحول التعاون الأكاديمي، أشار إلى أن جامعة القصيم لديها عدة مشاريع مشتركة مع المركز، موضحًا أن مرونة المركز ودعمه الكبير للطلاب أسهمت في استفادتهم العملية، بل ووفر لهم فرصًا للتوظيف المباشر ضمن الفريق الوطني، مضيفًا: “إن الشراكة مع مركز الأمير سلطان تعد من أفضل الشراكات الأكاديمية في مجال الابتكار والهندسة، حيث تجمع بين الخبرة العملية والتطوير المستمر للكفاءات”.

واختتم الدكتور فهد بن ناصر الصنيدح تصريحه بالقول إن هذه الزيارة والتعاون الأكاديمي المستمر يعكسان الدور الريادي للمركز في تعزيز البحث والابتكار الدفاعي، وتوطين التقنيات الوطنية، ودعم رؤية المملكة 2030، متمنيًا للمركز والقائمين عليه دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن وتعزيز قدراته الدفاعية والتقنية.