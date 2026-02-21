عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى مواطنها في جزر غالاباغوس

أعلنت وزارة البيئة في الإكوادور أن علماء وحراسًا للغابات وضعوا 150 سلحفاة عملاقة في جزيرة فلوريانا في أرخبيل غالاباغوس بعدما اندثرت من هناك قبل أكثر من قرن.

وسار حراس الغابات سبعة كيلومترات عبر أراض بركانية ومناطق صعبة لنقل السلاحف مع التأكد من أنها تأقلمت، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.

ونُقلت هذه السلاحف إلى موطنها الطبيعي بعدما كانت تعيش في مركز في حديقة وطنية في غالاباغوس، وخضعت كل سلحفاة لحجر صحي طويل ووُضعت معها شريحة إلكترونية لتمييزها، قبل إطلاقها في الغابة.

وتعمل السلطات على إعادة أنواع أخرى سبق أن اندثرت هناك، منها أنواع مختلفة من الطيور.