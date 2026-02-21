عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى مواطنها في جزر غالاباغوس

أجواء فخر واعتزاز.. أمانة الباحة تُكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية مشروع الأمير محمد بن سلمان يطوّر مسجد عقلة الصقور بالقصيم على الطراز النجدي الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية تعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي السعودية تنضم إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI) “المنافذ الجمركية” تسجل 1431 حالة ضبط خلال أسبوع خلال أسبوع.. ضبط 19101 مخالف بينهم 28 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها
أعلنت وزارة البيئة في الإكوادور أن علماء وحراسًا للغابات وضعوا 150 سلحفاة عملاقة في جزيرة فلوريانا في أرخبيل غالاباغوس بعدما اندثرت من هناك قبل أكثر من قرن.
وسار حراس الغابات سبعة كيلومترات عبر أراض بركانية ومناطق صعبة لنقل السلاحف مع التأكد من أنها تأقلمت، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
ونُقلت هذه السلاحف إلى موطنها الطبيعي بعدما كانت تعيش في مركز في حديقة وطنية في غالاباغوس، وخضعت كل سلحفاة لحجر صحي طويل ووُضعت معها شريحة إلكترونية لتمييزها، قبل إطلاقها في الغابة.
وتعمل السلطات على إعادة أنواع أخرى سبق أن اندثرت هناك، منها أنواع مختلفة من الطيور.