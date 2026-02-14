Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

غدًا.. مواقف الرياض تبدأ تفعيل المواقف المدارة المجانية في 3 أحياء

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٢ مساءً
غدًا.. مواقف الرياض تبدأ تفعيل المواقف المدارة المجانية في 3 أحياء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تبدأ مواقف الرياض، يوم غدٍ الأحد، تفعيل المواقف المدارة المجانية في 3 أحياء سكنية جديدة، وهي: حي الملك سلمان، وحي الملك عبدالله، وحي المحمدية، ضمن خطتها التوسعية المستمرة لتنظيم الوقوف داخل الأحياء وتحسين جودة حياة السكان وزوارهم.

تفعيل المواقف المدارة المجانية

ويأتي ذلك التفعيل استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الأحياء التي سبق تفعيلها، حيث أُصدر أكثر من 40 ألف تصريح سكني وتصريح زائر خلال الفترة الماضية.

قد يهمّك أيضاً
مواقف الرياض تعلن عن تفعيل المواقف المدارة المجانية في ثلاثة أحياء سكنية

مواقف الرياض تعلن عن تفعيل المواقف المدارة المجانية في ثلاثة أحياء سكنية

أكثر من 50 فرصة استثمارية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف الرياض

أكثر من 50 فرصة استثمارية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف الرياض

ويُعد تفعيل 3 أحياء في وقت واحد خطوة تشغيلية متقدمة تعكس مستوى الجاهزية التشغيلية، حيث تسهم المواقف المدارة المجانية في الحد من مظاهر الوقوف العشوائي، وتقليل تسرب المركبات من المناطق والشوارع التجارية المجاورة إلى داخل الأحياء السكنية، مما ينعكس بشكل مباشر على راحة السكان، وسهولة عثورهم على مواقف قريبة من منازلهم، وتحسن المشهد الحضري داخل تلك الأحياء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواقف الرياض تعلن عن تفعيل المواقف المدارة المجانية في ثلاثة أحياء سكنية
السعودية اليوم

مواقف الرياض تعلن عن تفعيل المواقف المدارة...

السعودية اليوم