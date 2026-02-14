غدًا.. مواقف الرياض تبدأ تفعيل المواقف المدارة المجانية في 3 أحياء

تبدأ مواقف الرياض، يوم غدٍ الأحد، تفعيل المواقف المدارة المجانية في 3 أحياء سكنية جديدة، وهي: حي الملك سلمان، وحي الملك عبدالله، وحي المحمدية، ضمن خطتها التوسعية المستمرة لتنظيم الوقوف داخل الأحياء وتحسين جودة حياة السكان وزوارهم.

تفعيل المواقف المدارة المجانية

ويأتي ذلك التفعيل استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الأحياء التي سبق تفعيلها، حيث أُصدر أكثر من 40 ألف تصريح سكني وتصريح زائر خلال الفترة الماضية.

ويُعد تفعيل 3 أحياء في وقت واحد خطوة تشغيلية متقدمة تعكس مستوى الجاهزية التشغيلية، حيث تسهم المواقف المدارة المجانية في الحد من مظاهر الوقوف العشوائي، وتقليل تسرب المركبات من المناطق والشوارع التجارية المجاورة إلى داخل الأحياء السكنية، مما ينعكس بشكل مباشر على راحة السكان، وسهولة عثورهم على مواقف قريبة من منازلهم، وتحسن المشهد الحضري داخل تلك الأحياء.