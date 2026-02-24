فتح التسجيل لحجاج الداخل عبر تطبيق وموقع نسك لموسم 1447هـ ابتداء من اليوم فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي تتبع رقمي دقيق لرحلة ضيوف الرحمن من التأشيرة حتى العودة لضمان جودة الخدمات المرور يحدد ضوابط التجاوز الآمن ويحذر من المخاطر على الطرق تراجع أسعار النفط اليوم تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية من القاهرة لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري تراجع سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في 3 أسابيع توقعات الطقس اليوم في السعودية.. أتربة وغبار على عدة مناطق امتدادًا لنهج الأمير نايف.. الجوازات تعزّز حضورها الميداني بقيادة اللواء المربع زيارة الرئيس المصري للسعودية تعزيز للتنسيق السياسي وترسيخ للشراكة الاستراتيجية
أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل المملكة لموسم 1447هـ، من المواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامات سارية، وذلك عبر تطبيق نسك والموقع الإلكتروني https://www.nusuk.sa/ ابتداءً من 6 رمضان 1447هـ، على أن يبدأ حجز الباقات في 15 رمضان.
وأوضحت الوزارة أن الأولوية في هذه المرحلة، وحتى نهاية شهر شوال، ستكون للراغبين في الحج ممن لم يسبق لهم أداء الفريضة، مشيرة إلى أنه في حال توفر مقاعد إضافية سيُتاح الحجز لبقية المؤهلين.
وبيّنت أنه يُشترط للتسجيل ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا (ميلاديًا)، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، كما يُشترط للمقيمين سريان الإقامة، وتُمنح الأولوية لمن صدرت إقامتهم قبل أكثر من سنة ميلادية.
وأكدت وزارة الحج والعمرة أن التعاقد يتم حصريًا عبر الشركات المرخصة والمدرجة في تطبيق نسك، وأن إجراء التسجيل يجب أن يكون من الحاج نفسه من خلال إنشاء حساب، واستكمال البيانات، والتحقق من الأهلية، ثم اختيار الباقة المناسبة وسداد الرسوم عبر نظام سداد لإصدار تصريح الحج.
ودعت الوزارة الراغبين في أداء الحج هذا العام إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق نسك.