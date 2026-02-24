Icon

يُشترط للتسجيل ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا

فتح التسجيل لحجاج الداخل عبر تطبيق وموقع نسك لموسم 1447هـ ابتداء من اليوم

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل المملكة لموسم 1447هـ، من المواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامات سارية، وذلك عبر تطبيق نسك والموقع الإلكتروني https://www.nusuk.sa/ ابتداءً من 6 رمضان 1447هـ، على أن يبدأ حجز الباقات في 15 رمضان.

وأوضحت الوزارة أن الأولوية في هذه المرحلة، وحتى نهاية شهر شوال، ستكون للراغبين في الحج ممن لم يسبق لهم أداء الفريضة، مشيرة إلى أنه في حال توفر مقاعد إضافية سيُتاح الحجز لبقية المؤهلين.

شروط التسجيل

وبيّنت أنه يُشترط للتسجيل ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا (ميلاديًا)، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، كما يُشترط للمقيمين سريان الإقامة، وتُمنح الأولوية لمن صدرت إقامتهم قبل أكثر من سنة ميلادية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن التعاقد يتم حصريًا عبر الشركات المرخصة والمدرجة في تطبيق نسك، وأن إجراء التسجيل يجب أن يكون من الحاج نفسه من خلال إنشاء حساب، واستكمال البيانات، والتحقق من الأهلية، ثم اختيار الباقة المناسبة وسداد الرسوم عبر نظام سداد لإصدار تصريح الحج.

ودعت الوزارة الراغبين في أداء الحج هذا العام إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق نسك.

 

