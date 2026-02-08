Icon

جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي Icon فتح باب التقديم في عددٍ من التخصصات الصحية والإدارية عبر تمهير Icon أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان” Icon الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان Icon قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة بعد منتصف الليل Icon 5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظف Icon عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية Icon أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة.. وطرق الوقاية Icon حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان Icon بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في منطقة القصيم

فتح باب التقديم في تمهير لتخصصات صحية وإدارية.. مكافأة 3000 ريال

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٩ مساءً
فتح باب التقديم في تمهير لتخصصات صحية وإدارية.. مكافأة 3000 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن تجمع القصيم الصحي فتح باب التقديم على برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وذلك لإتاحة فرص تدريبية نوعية لعددٍ من التخصصات الصحية والإدارية، بما يسهم في تنمية مهارات الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.

التقديم بالتخصصات الصحية والإدارية

وأوضح التجمع أن البرنامج يوفّر فرصًا تدريبية في عدة مسارات تشمل: أخصائي موارد بشرية، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تغذية علاجية، وأخصائي معلوماتية صحية، إضافةً إلى فني إدارة خدمات صحية ومستشفيات، وفني قواعد بيانات، بواقع (15) مقعدًا تدريبيًا لكل تخصص.

قد يهمّك أيضاً
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي

التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي

التأمينات: الالتحاق ببرنامج تمهير لا يؤثر على استحقاق المعاش

التأمينات: الالتحاق ببرنامج تمهير لا يؤثر على استحقاق المعاش

وبيّن أن البرنامج يقدّم حزمة من المزايا للمتدربين، تتضمن مكافأة مالية شهرية تصل إلى (3000) ريال لحملة الدبلوم فأعلى، مقدَّمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إلى جانب تغطية تأمينية ضد مخاطر العمل، ودورات تدريبية إلكترونية، وشهادة خبرة بعد إتمام البرنامج.

شروط الالتحاق بالبرنامج

وأشار التجمع إلى أن من شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومسجَّلًا في التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية دون ارتباط وظيفي، وألّا يكون قد سبق له الاستفادة من برنامج “تمهير”.

ودعا تجمع القصيم الصحي الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط المخصّص: https://taqat.sa/web/guest مبيّنًا أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 27 فبراير 2026م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد