فتح باب التقديم في تمهير لتخصصات صحية وإدارية.. مكافأة 3000 ريال

أعلن تجمع القصيم الصحي فتح باب التقديم على برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وذلك لإتاحة فرص تدريبية نوعية لعددٍ من التخصصات الصحية والإدارية، بما يسهم في تنمية مهارات الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.

التقديم بالتخصصات الصحية والإدارية

وأوضح التجمع أن البرنامج يوفّر فرصًا تدريبية في عدة مسارات تشمل: أخصائي موارد بشرية، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تغذية علاجية، وأخصائي معلوماتية صحية، إضافةً إلى فني إدارة خدمات صحية ومستشفيات، وفني قواعد بيانات، بواقع (15) مقعدًا تدريبيًا لكل تخصص.

وبيّن أن البرنامج يقدّم حزمة من المزايا للمتدربين، تتضمن مكافأة مالية شهرية تصل إلى (3000) ريال لحملة الدبلوم فأعلى، مقدَّمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إلى جانب تغطية تأمينية ضد مخاطر العمل، ودورات تدريبية إلكترونية، وشهادة خبرة بعد إتمام البرنامج.

شروط الالتحاق بالبرنامج

وأشار التجمع إلى أن من شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومسجَّلًا في التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية دون ارتباط وظيفي، وألّا يكون قد سبق له الاستفادة من برنامج “تمهير”.

ودعا تجمع القصيم الصحي الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط المخصّص: https://taqat.sa/web/guest مبيّنًا أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 27 فبراير 2026م.