أمانة حائل تطرح فرصة استثمارية واعدة لموقع سكني تجاري بحي قرطبة

السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة
طرحت أمانة منطقة حائل فرصة استثمارية واعدة في مدينة حائل، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة موقع سكني تجاري بحي قرطبة، ضمن جهودها لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية العمرانية بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة عبر منصة إكس أن المشروع يُطرح بعقد امتياز لمدة 20 سنة، وعلى مساحة تبلغ 8,450 مترًا مربعًا، بما يتيح للمستثمرين فرصًا متعددة لتطوير مشروع متكامل يخدم احتياجات السكان ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وبيّنت أن موعد فتح المظاريف سيكون في 31 مارس 2026، داعية المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والاستفادة من المزايا التي توفرها، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم مستهدفات التنمية في المنطقة.