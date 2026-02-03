أمانة حائل تطرح فرصة استثمارية واعدة لموقع سكني تجاري بحي قرطبة

طرحت أمانة منطقة حائل فرصة استثمارية واعدة في مدينة حائل، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة موقع سكني تجاري بحي قرطبة، ضمن جهودها لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية العمرانية بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة عبر منصة إكس أن المشروع يُطرح بعقد امتياز لمدة 20 سنة، وعلى مساحة تبلغ 8,450 مترًا مربعًا، بما يتيح للمستثمرين فرصًا متعددة لتطوير مشروع متكامل يخدم احتياجات السكان ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وبيّنت أن موعد فتح المظاريف سيكون في 31 مارس 2026، داعية المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والاستفادة من المزايا التي توفرها، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم مستهدفات التنمية في المنطقة.