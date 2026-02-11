Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة "البوابات الإلكترونية اللاتلامسية" Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال

فرنسا.. التحقيق في وفاة رضيع ثالث تناول حليبًا مسمومًا

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦
فرنسا.. التحقيق في وفاة رضيع ثالث تناول حليبًا مسمومًا
المواطن - فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق موسع في وفاة طفل ثالث تناول حليبا للأطفال مشمولا بإجراءات سحب احترازية من الأسواق.

وقامت شركات نستله ودانون ولاكتاليس، المملوكة ملكية خاصة، بسحب دفعات من حليب الأطفال الذي يباع في عشرات البلدان، بما في ذلك فرنسا، بسبب احتمال تلوثه بمادة سيروليد، وهي مادة سامة يمكن أن تسبب الغثيان والقيء.

شبهة الحليب المسموم

وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني “حتى 11 فبراير 2026، تم إبلاغ السلطات الصحية الفرنسية بثلاث حالات وفاة لرضع، تتعلق بأطفال وردت تقارير عن استهلاكهم لحليب أطفال مشمول بإجراءات السحب”.

وتابعت “حتى الآن، لم يتم إثبات أي علاقة سببية بطريقة علمية… التحقيقات القضائية جارية”، فيما ذكرت السلطات في وقت سابق أن هناك تحقيقات جارية في حالتي وفاة لاحتمال وجود صلة بينهما وبين حليب أطفال تم سحبه من الأسواق.

وكان هذان الطفلان قد تناولا حليباً تم سحبه من الأسواق من منتج كيكوز لشركة نستله، فيما لم تتمكن رويترز من تحديد الحليب الصناعي الذي تناوله الطفل الثالث على الفور.

وفي تحديث اليوم الأربعاء، قالت وزارة الصحة إن حوالي 50 حادثة تم الإبلاغ عنها، بما في ذلك 14 حالة استدعت دخول المستشفى، يشتبه في ارتباطها بتناول حليب مشمول بإجراءات السحب.

وذكرت الوزارة أنه من بين حالات دخول المستشفى، تم تأكيد استهلاك الحليب المسحوب من الأسواق في ثماني حالات، على الرغم من عدم إثبات وجود صلة سببية بالسيروليد.

وأضافت أن جميع الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفى عادوا إلى منازلهم.

 

