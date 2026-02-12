Icon

يُقدّم المهرجان تجارب فنية متجددة تمتد من الواحة إلى حي الجديدة

فنون العُلا تستوقف ولي عهد بريطانيا خلال زيارته للمحافظة

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٢ مساءً
فنون العُلا تستوقف ولي عهد بريطانيا خلال زيارته للمحافظة
المواطن - واس

استوقفت فعاليات مهرجان “فنون العُلا” صاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك خلال زيارته الأخيرة لمحافظة العُلا، ضمن جولته التي شملت عددًا من المواقع التاريخية والطبيعية والثقافية في المنطقة.

واطّلع سموه على أبرز الأعمال الفنية المعروضة لعددٍ من الفنانين السعوديين والدوليين، التي تنوّعت بين أعمال تركيبية معاصرة وتجارب بصرية في الهواء الطلق، مستلهمةً من طبيعة العُلا وتاريخها العريق؛ بما يعكس حيوية المشهد الفني المحلي وانفتاحه على الحراك الثقافي العالمي.

كما تعرّف سموه على البرامج الإبداعية التي يحتضنها المهرجان، الذي يُعيد كل عام صياغة المشهد الثقافي في العُلا، لتتحوّل الواحة إلى منصة نابضة بالفن والابتكار، تستقطب المبدعين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

تجارب فنية متجددة

ويُقدّم المهرجان تجارب فنية متجددة تمتد من الواحة إلى حي الجديدة للفنون وعددٍ من الوجهات الثقافية في أرجاء المحافظة، عبر معارض فنية معاصرة، وتراكيب إبداعية ضخمة في الهواء الطلق، وعروض تصميم مبتكرة، إلى جانب حفلات موسيقية وورش عمل وجلسات حوارية تسلط الضوء على تلاقي التراث بالرؤى الفنية الحديثة.

والتقى سمو أمير ويلز خلال زيارته بمجموعة من أبناء وبنات العُلا المتميزين في مجالات فنية وثقافية متعددة، حيث استمع إلى تجاربهم ومشاركاتهم في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده المحافظة، في ظل الدعم المستمر لتنمية القطاع الإبداعي وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا.

ويجسّد مهرجان “فنون العُلا” مكانة المحافظة بوصفها إحدى الوجهات الثقافية الرائدة، التي تحتفي بالإبداع الإنساني، وتوظّف طبيعتها الخلّابة وإرثها الحضاري العريق لبناء جسور تواصل ثقافي مع العالم.

