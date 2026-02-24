 فهد بن سلطان يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية

تحولات الإفطار في رمضان بذاكرة أهالي الشمالية قبل 70 عامًا محمية محمد بن سلمان تنجح بتتبع قط الرمال وتنجز دراسة جينية غير مسبوقة الشنّة والمجلاد.. وسيلتان تقليديتان لحفظ التمور في العُلا تعرف على حقوق وواجبات العمالة المنزلية في السعودية مقيم يستوقف العابرين في العرضيات لدعوتهم للإفطار ولقطات توثق العقال.. تاج الهوية السعودية ورمز للنخوة أمانة جدة تضبط أكثر من 5,200 قطعة وملصق لملابس رياضية مقلدة ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في توقيت حرج سبب خفي وراء فقدان السمع الصندوق العقاري يُودع مليارًا و78 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر فبراير
استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن صالح بن فهد العنزي بمناسبة تكليفه قائداً للمنطقة.
وهنأ أمير منطقة تبوك اللواء العنزي على ثقة ولاة الأمر بتكليفه قائداً للمنطقة، متمنياً له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
من جانبه عبر اللواء العنزي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة ، سائلًا الله العون والتوفيق لأداء مهامه بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-.