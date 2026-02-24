 فهد بن سلطان يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية

Icon

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن صالح بن فهد العنزي بمناسبة تكليفه قائداً للمنطقة.

وهنأ أمير منطقة تبوك اللواء العنزي على ثقة ولاة الأمر بتكليفه قائداً للمنطقة، متمنياً له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جانبه عبر اللواء العنزي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة ، سائلًا الله العون والتوفيق لأداء مهامه بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

