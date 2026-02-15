Icon

فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار Icon رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة Icon التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني Icon الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات Icon رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة Icon حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥١ مساءً
فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ الطائف, اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، عددًا من أصحاب الفضيلة ورؤساء المراكز وممثلي الجهات الحكومية والأمنية، ومشايخ وأهالي المحافظة، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظًا للطائف.

ورفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه الثقة الغالية، سائلًا الله تعالى أن يعينه على تحمّل المسؤولية، وأن يوفقه لخدمة القيادة والوطن.

وأكد حرصه على العمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة الطائف في مختلف المجالات، معربًا عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية، ومثمّنًا للمهنئين مشاعرهم الصادقة، داعيًا الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد