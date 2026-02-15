فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ الطائف, اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، عددًا من أصحاب الفضيلة ورؤساء المراكز وممثلي الجهات الحكومية والأمنية، ومشايخ وأهالي المحافظة، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظًا للطائف.

ورفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه الثقة الغالية، سائلًا الله تعالى أن يعينه على تحمّل المسؤولية، وأن يوفقه لخدمة القيادة والوطن.

وأكد حرصه على العمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة الطائف في مختلف المجالات، معربًا عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية، ومثمّنًا للمهنئين مشاعرهم الصادقة، داعيًا الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.