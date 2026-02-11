فورد تسجل خسائر فادحة

أعلنت شركة فورد الأميركية عن تسجيل خسائر فادحة بقيمة 1.11 مليار دولار في الربع الأخير من العام، متأثرة بإعادة هيكلة قسم السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى حريق في أحد موردي الألومنيوم ورسوم الاستيراد الأميركية.

وأوضحت الشركة أن خسائرها جاءت بعد شطب محاسبي بقيمة 19.5 مليار دولار على سياراتها الكهربائية، بينما كانت أرباح الربع نفسه من العام الماضي قد بلغت 1.8 مليار دولار.

كما شهدت مبيعات فورد في الصين انخفاضًا بنسبة 19.5% خلال يناير، ما زاد الضغوط على نتائج الشركة المالية وأدى إلى تراجع أداء قطاع السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ.