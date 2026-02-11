فورد تسجل خسائر فادحة

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أعلنت شركة فورد الأميركية عن تسجيل خسائر فادحة بقيمة 1.11 مليار دولار في الربع الأخير من العام، متأثرة بإعادة هيكلة قسم السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى حريق في أحد موردي الألومنيوم ورسوم الاستيراد الأميركية.
وأوضحت الشركة أن خسائرها جاءت بعد شطب محاسبي بقيمة 19.5 مليار دولار على سياراتها الكهربائية، بينما كانت أرباح الربع نفسه من العام الماضي قد بلغت 1.8 مليار دولار.
كما شهدت مبيعات فورد في الصين انخفاضًا بنسبة 19.5% خلال يناير، ما زاد الضغوط على نتائج الشركة المالية وأدى إلى تراجع أداء قطاع السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ.