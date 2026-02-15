فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس

فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
شارك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، في العرضة السعودية التي أُقيمت في قصر الحكم، احتفالًا بـ يوم التأسيس، وسط أجواء وطنية جسدت عمق التاريخ السعودي وامتداد جذوره الراسخة.
كما شارك في المناسبة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حيث أدى الجميع العرضة السعودية تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية ومسيرتها الممتدة منذ التأسيس.
وأكد أمير منطقة الرياض، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الاحتفاء بيوم التأسيس يأتي ليعكس للأجيال الجديدة مسيرة الوطن وتحولاته، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تقول للجيل الجديد: كيف كنا وأصبحنا؟
وأضاف أن المملكة حققت ما تصبو إليه من عزة ورفعة ووحدة شاملة تحققت على أراضيها، في ظل قيادة رشيدة أرست دعائم الاستقرار والتنمية، وجعلت من يوم التأسيس محطة اعتزاز بتاريخ الدولة السعودية ومنطلقًا لاستشراف مستقبل أكثر ازدهارًا.
ويتضمَّن برنامج الاحتفاء معرضًا توثيقيًّا بعنوان “مخيال هل العوجا” يستعرض مراحل تأسيس الدولة السعودية، كما يشمل عروضًا مرئية على جدارية قصر المصمك التاريخي، تجسِّد قيم ومعاني التأسيس بأسلوب بصري معاصر، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة التراثية المصاحبة التي تعكس ثراء الإرث الوطني وتنوع مكوناته.
أمير الرياض يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالا بيوم التأسيس pic.twitter.com/d94tsqtNjK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2026
نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن خلال مشاركته العرضة السعودية احتفالا بيوم التأسيس في قصر الحكم
عبر مراسل الإخبارية سليمان الجبر pic.twitter.com/KfDAj0xmXk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2026