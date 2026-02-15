Icon

وسط أجواء وطنية جسدت عمق تاريخ المملكة

فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شارك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، في العرضة السعودية التي أُقيمت في قصر الحكم، احتفالًا بـ يوم التأسيس، وسط أجواء وطنية جسدت عمق التاريخ السعودي وامتداد جذوره الراسخة.

كما شارك في المناسبة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حيث أدى الجميع العرضة السعودية تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية ومسيرتها الممتدة منذ التأسيس.

مسيرة الوطن وتحولاته

وأكد أمير منطقة الرياض، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الاحتفاء بيوم التأسيس يأتي ليعكس للأجيال الجديدة مسيرة الوطن وتحولاته، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تقول للجيل الجديد: كيف كنا وأصبحنا؟

وأضاف أن المملكة حققت ما تصبو إليه من عزة ورفعة ووحدة شاملة تحققت على أراضيها، في ظل قيادة رشيدة أرست دعائم الاستقرار والتنمية، وجعلت من يوم التأسيس محطة اعتزاز بتاريخ الدولة السعودية ومنطلقًا لاستشراف مستقبل أكثر ازدهارًا.

ويتضمَّن برنامج الاحتفاء معرضًا توثيقيًّا بعنوان “مخيال هل العوجا” يستعرض مراحل تأسيس الدولة السعودية، كما يشمل عروضًا مرئية على جدارية قصر المصمك التاريخي، تجسِّد قيم ومعاني التأسيس بأسلوب بصري معاصر، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة التراثية المصاحبة التي تعكس ثراء الإرث الوطني وتنوع مكوناته.

 

 

 

