فيصل بن فرحان يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيره الروسي

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك