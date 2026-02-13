Icon

فيصل بن فرحان يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيره الروسي

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٧ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيره الروسي
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف.

‎وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

