فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ مساءً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

