فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٠ صباحاً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
المواطن - واس

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي.

وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية الأخيرة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

