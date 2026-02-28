فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف شاغرة في شركة الفنار ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي #يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق الهلال يتجاوز الشباب بخماسية
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي.
وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية الأخيرة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.