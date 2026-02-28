فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي.

وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية الأخيرة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.