فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.

