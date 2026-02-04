Icon

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي Icon شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة Icon ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب Icon وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحثا المستجدات الإقليمية والدولية

فيصل بن فرحان يستعرض علاقات التعاون الثنائي مع وزير خارجية بنين

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٢ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض علاقات التعاون الثنائي مع وزير خارجية بنين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية بنين أوشلجون أجادي بكاري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الإسباني

فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الإسباني

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي 

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي 

حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد