فيصل بن فرحان يصل إلى أديس أبابا

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة أديس أبابا، في زيارة رسمية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

ومن المقرر أن يلتقي سموه بدولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي، لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.