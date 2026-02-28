في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة.

وقد أعرب الرئيس المصري عن تضامن بلاده مع المملكة ودعمها ومساندتها لما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها المملكة اليوم والتي تقوض أمن واستقرار المنطقة.