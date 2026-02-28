Icon

في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة Icon ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة Icon قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية Icon رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية Icon ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة Icon مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن Icon السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية Icon سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني

السعودية
جرى خلال الاتصال بحث التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة

في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١١ مساءً
في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة.

وقد أعرب الرئيس المصري عن تضامن بلاده مع المملكة ودعمها ومساندتها لما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها المملكة اليوم والتي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

