قائد قوات أمن المنشآت المكلّف يتفقّد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٣ صباحاً
قائد قوات أمن المنشآت المكلّف يتفقّد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين
المواطن - واس

تفقّد قائد قوات أمن المنشآت المكلّف اللواء المهندس سعد بن عبدالعزيز المغيصيب، سير العمل الميداني في المواقع الحيوية ومحطات قطار الحرمين السريع بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن جهود المملكة لأمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان لعام 1447.


ونقل اللواء مهندس سعد المغيصيب، تحيات وتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي القوات بمناسبة شهر رمضان.
وأكّد أهمية تطبيق أعلى معايير المهنية والسلامة، وتيسير حركة الزوار والمعتمرين، بما يحقق لهم بيئة آمنة ومطمئنة لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

