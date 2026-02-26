قائد قوات أمن المنشآت المكلّف يتفقّد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
تفقّد قائد قوات أمن المنشآت المكلّف اللواء المهندس سعد بن عبدالعزيز المغيصيب، سير العمل الميداني في المواقع الحيوية ومحطات قطار الحرمين السريع بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن جهود المملكة لأمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان لعام 1447.
ونقل اللواء مهندس سعد المغيصيب، تحيات وتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي القوات بمناسبة شهر رمضان.
وأكّد أهمية تطبيق أعلى معايير المهنية والسلامة، وتيسير حركة الزوار والمعتمرين، بما يحقق لهم بيئة آمنة ومطمئنة لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.