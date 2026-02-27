قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026 #يهمك_تعرف | مساند: توثيق الأجر الشهري متاح قبل إصدار الإقامة #يهمك_تعرف | إيجار: 3 صلاحيات إلزامية لممثل السجل التجاري متعدد الملاك صورة جديدة تكشف أسرار درب التبانة ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي
أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أُجريت اليوم، عن مواجهات قوية ومرتقبة، يتقدمها الصدام المنتظر بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.
كما وضعت قرعة دوري أبطال أوروبا نيوكاسل يونايتد في مواجهة برشلونة، فيما يشهد الدور ذاته لقاءً لافتاً بين باريس سان جيرمان وتشلسي.
وفي بقية المواجهات، يلتقي غلطة سراي مع ليفربول، بينما يصطدم أتالانتا بـبايرن ميونخ، ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره توتنهام هوتسبير.
كما أوقعت القرعة غليمت أمام سبورتينغ لشبونة، في حين يلتقي باير ليفركوزن مع آرسنال.
ومن المقرر أن تُقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب لحسم المتأهلين إلى ربع النهائي، حيث تُلعب مواجهات الذهاب يومي 10 و11 مارس المقبل، على أن تُقام لقاءات الإياب يومي 17 و18 من الشهر ذاته.