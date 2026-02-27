قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أُجريت اليوم، عن مواجهات قوية ومرتقبة، يتقدمها الصدام المنتظر بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

كما وضعت قرعة دوري أبطال أوروبا نيوكاسل يونايتد في مواجهة برشلونة، فيما يشهد الدور ذاته لقاءً لافتاً بين باريس سان جيرمان وتشلسي.

وفي بقية المواجهات، يلتقي غلطة سراي مع ليفربول، بينما يصطدم أتالانتا بـبايرن ميونخ، ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره توتنهام هوتسبير.

كما أوقعت القرعة غليمت أمام سبورتينغ لشبونة، في حين يلتقي باير ليفركوزن مع آرسنال.

ومن المقرر أن تُقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب لحسم المتأهلين إلى ربع النهائي، حيث تُلعب مواجهات الذهاب يومي 10 و11 مارس المقبل، على أن تُقام لقاءات الإياب يومي 17 و18 من الشهر ذاته.