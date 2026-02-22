قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى

تحتفي محافظة الخرج بمنطقة الرياض بيوم التأسيس، مستحضرةً أمجاد الدولة السعودية الأولى وما أرسته من دعائم الوحدة والأمن والاستقرار، ومن أبرز شواهدها التاريخية في المحافظة قصر الكوت الواقع في مركز السلمية، الذي يُعرف أيضًا باسم كوت الجهل أو برج الكوت.

ويعود تشييد القصر إلى عام (1195هـ) (1781م)، في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود، حيث أُقيم ليكون حصنًا دفاعيًا يحمي المنطقة ويعزز استقرارها، نظرًا لما كانت تمثله الخرج والمناطق المجاورة من أهمية زراعية وإستراتيجية في تلك المرحلة من تاريخ الدولة السعودية الأولى.

ويمثل قصر الكوت نموذجًا للعمارة الدفاعية في القرن الثامن عشر الميلادي، إذ شُيّد بأسوار تحيط به وأبراج مراقبة، ولم يتبقَّ من بنائه الأصلي سوى أجزاء من الأسوار، ويبرز من بينها برج الكوت الذي لا يزال قائمًا بصفته شاهدًا أثريًا بارزًا على حقبة تاريخية مهمة، ويُعد الموقع من المعالم الأثرية المسجلة رسميًا، وتوليه الجهات المختصة عنايةً خاصة في إطار جهود الحفاظ على التراث الوطني وصونه للأجيال القادمة.