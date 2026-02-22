Icon

قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى Icon إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس Icon نهاية المنتشو.. عملية عسكرية تنهي مسيرة أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك Icon لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي Icon التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية Icon المدير العام لحرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية في مكة المكرمة Icon ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية Icon زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة شرق ماليزيا Icon الرياضة رافد وطني يُعزز حضور السعودية ويجسد هوية يوم التأسيس Icon وظائف شاغرة لدى طيران أديل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أُقيم ليكون حصنًا دفاعيًا يحمي المنطقة

قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٩ مساءً
قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى
المواطن - واس

تحتفي محافظة الخرج بمنطقة الرياض بيوم التأسيس، مستحضرةً أمجاد الدولة السعودية الأولى وما أرسته من دعائم الوحدة والأمن والاستقرار، ومن أبرز شواهدها التاريخية في المحافظة قصر الكوت الواقع في مركز السلمية، الذي يُعرف أيضًا باسم كوت الجهل أو برج الكوت.

ويعود تشييد القصر إلى عام (1195هـ) (1781م)، في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود، حيث أُقيم ليكون حصنًا دفاعيًا يحمي المنطقة ويعزز استقرارها، نظرًا لما كانت تمثله الخرج والمناطق المجاورة من أهمية زراعية وإستراتيجية في تلك المرحلة من تاريخ الدولة السعودية الأولى.

ويمثل قصر الكوت نموذجًا للعمارة الدفاعية في القرن الثامن عشر الميلادي، إذ شُيّد بأسوار تحيط به وأبراج مراقبة، ولم يتبقَّ من بنائه الأصلي سوى أجزاء من الأسوار، ويبرز من بينها برج الكوت الذي لا يزال قائمًا بصفته شاهدًا أثريًا بارزًا على حقبة تاريخية مهمة، ويُعد الموقع من المعالم الأثرية المسجلة رسميًا، وتوليه الجهات المختصة عنايةً خاصة في إطار جهود الحفاظ على التراث الوطني وصونه للأجيال القادمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد