قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية

أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشدّ العبارات، الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية، وأكّدت رفض الأردن واستنكارها هذه الهجمات التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وتصعيدًا خطيرًا جديدًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

اعتداءات إيرانية غادرة

أيضا، أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وعدّتها انتهاكًا لسيادة المملكة وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كذلك أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الاعتداء الصاروخي الإيراني السافر الذي طال حرمة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية اليوم، أن المملكة المغربية ترى هذا الاعتداء انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية لهذه الدول، ومساسًا غير مقبول بأمنها وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية تؤكد تضامنها التام مع الدول العربية في كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للرد على هذا الاستهداف، وحماية أمنها وطمأنينة سكانها والمقيمين بها.

كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية الإيرانية الغادرة على أراضيها والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المدنيين والمقيمين على أراضيها، واستخفاف بجميع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة منظومات الدفاع الجوي في مملكة البحرين والدول الشقيقة التي تصدت لعدد من الصواريخ وأسقطتها، بينما أصابت بعضها مواقع ومنشآت، مؤكدة أن القوات المسلحة الباسلة في هذه الدول على أهبة الاستعداد لردع أية هجمات تهدد أمن وسلامة الدول العربية الشقيقة وتنتهك سيادتها واستقلالها.

ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الاعتداء الآثم، واتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدائية الغادرة التي تعرض حياة السكان للخطر، مؤكدة احتفاظ الدول بحقها القانوني في الرد واتخاذ الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.