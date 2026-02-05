قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا في سوريا

ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد
توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا، اليوم، في قرية عين زيوان بريف القنيطرة جنوب سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزًا على الطريق الواصل بين القرية وبلدة كودنا، وقامت بإيقاف المارة ولم تسمح لهم بالمرور.
وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس في قرى صيدا الجولان ومزرعة أبو مذراة ورويحينة وصيدا الحانوت والصمدانية الشرقية وخان أرنبة وعين القاضي بريف القنيطرة.