Icon

ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس Icon بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة Icon للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 Icon السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية Icon وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن Icon رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا في سوريا

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٦ مساءً
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا في سوريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا، اليوم، في قرية عين زيوان بريف القنيطرة جنوب سوريا.

الاحتلال يتوغل في سوريا

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزًا على الطريق الواصل بين القرية وبلدة كودنا، وقامت بإيقاف المارة ولم تسمح لهم بالمرور.

قد يهمّك أيضاً
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا

الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب

الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب

وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس في قرى صيدا الجولان ومزرعة أبو مذراة ورويحينة وصيدا الحانوت والصمدانية الشرقية وخان أرنبة وعين القاضي بريف القنيطرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد