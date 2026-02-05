قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا في سوريا

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا، اليوم، في قرية عين زيوان بريف القنيطرة جنوب سوريا.

الاحتلال يتوغل في سوريا

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزًا على الطريق الواصل بين القرية وبلدة كودنا، وقامت بإيقاف المارة ولم تسمح لهم بالمرور.

وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس في قرى صيدا الجولان ومزرعة أبو مذراة ورويحينة وصيدا الحانوت والصمدانية الشرقية وخان أرنبة وعين القاضي بريف القنيطرة.