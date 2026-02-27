Icon

ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان Icon 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد Icon إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد Icon الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا Icon أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس Icon قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان Icon أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية Icon لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين Icon مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام⁩ ليلة 11 ⁧رمضان Icon مرحلة الحمل تحدد قدرة الحامل على الصيام في رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عززت المديرية العامة للدفاع المدني جهودها في مجال السلامة الوقائية في المسجد الحرام وساحاته، وذلك خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.

وتقدم قوة الدفاع المدني بالحرم الخدمات الإنسانية والإرشادية لزوار بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين، ومباشرة أعمال ومهام الدفاع المدني.

قد يهمّك أيضاً
الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية

الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية

#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة

#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات...

يهمك تعرف
الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية
السعودية

الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي...

السعودية
الدفاع المدني يواصل أعمال الكشف الوقائي بالعاصمة المقدسة
السعودية

الدفاع المدني يواصل أعمال الكشف الوقائي بالعاصمة...

السعودية