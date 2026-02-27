قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان

عززت المديرية العامة للدفاع المدني جهودها في مجال السلامة الوقائية في المسجد الحرام وساحاته، وذلك خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.

وتقدم قوة الدفاع المدني بالحرم الخدمات الإنسانية والإرشادية لزوار بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين، ومباشرة أعمال ومهام الدفاع المدني.