Icon أرامكو تحتفي بيوم التأسيس.. موروثنا فخرنا به فرض عين وتاريخ ثابت بيننا في كل عام Icon "يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي".. فعالية ثقافية في رجال ألمع Icon "الدرعية" في يوم التأسيس.. مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها Icon العثور على جثث لمهاجرين إثر انقلاب قارب في اليونان Icon زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزر سليمان Icon رابطةُ العالم الإسلامي تُدين بشدة تصريحاتِ السفير الأمريكي لدى حكومة الاحتلال Icon أمانة الطائف تكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا  Icon 23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة تبوك بيوم التأسيس

سجل هدفين في شباك الحزم وصعد بالنصر للصدارة

كريستيانو رونالدو: أنا أنتمي للسعودية وأريد الاستمرار هنا

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٨ مساءً
كريستيانو رونالدو: أنا أنتمي للسعودية وأريد الاستمرار هنا
المواطن - فريق التحرير

أحرز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدفين قاد بهما النصر إلى فوز ساحق بنتيجة 4-0 على الحزم في الدوري السعودي للمحترفين، ليعيد فريقه إلى صدارة الترتيب.

وفي تصريحات مثيرة بعد المباراة، أكد رونالدو التزامه ورغبته في البقاء في المملكة، قائلاً: “أنا أنتمي إلى السعودية، وأريد الاستمرار هنا”.

رونالدو: أنا سعيد في المملكة

وأضاف في حديثه لقناة “ثمانية”: “هذا البلد استقبلني أنا وعائلتي وأصدقائي بحفاوة كبيرة، أنا سعيد جدًا هنا وأريد الاستمرار”.

جاءت هذه التصريحات في سياق احتفال يوم التأسيس السعودي، حيث ظهر رونالدو مرتديًا البشت التقليدي، معبرًا عن سعادته وانتمائه للمملكة، ومؤكدًا رغبته في مواصلة مسيرته مع النصر حتى نهاية عقده في يونيو 2027.

سجل تاريخي للدون

وبهذا يحسم النجم البرتغالي الجدل الذي أثير مؤخرًا حول إمكانية رحيله، وعلى الصعيد التهديفي، رفع رونالدو رصيده إلى 964 هدفًا في مسيرته الاحترافية، وهو يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى الهدف رقم 1000، حيث يحتاج إلى 36 هدفًا إضافية.

كما سجل أمس هدفه رقم 500 منذ بلوغه سن الثلاثين، وهو رقم لم يسبق لأي لاعب تحقيقه في هذا العمر.

بهذه الكلمات القوية، عزز رونالدو صورته كأحد أبرز السفراء للدوري السعودي، مؤكدًا رضاه التام عن تجربته في المملكة وسط الاحتفالات الوطنية.

 

