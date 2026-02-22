كريستيانو رونالدو: أنا أنتمي للسعودية وأريد الاستمرار هنا

أحرز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدفين قاد بهما النصر إلى فوز ساحق بنتيجة 4-0 على الحزم في الدوري السعودي للمحترفين، ليعيد فريقه إلى صدارة الترتيب.

وفي تصريحات مثيرة بعد المباراة، أكد رونالدو التزامه ورغبته في البقاء في المملكة، قائلاً: “أنا أنتمي إلى السعودية، وأريد الاستمرار هنا”.

رونالدو: أنا سعيد في المملكة

وأضاف في حديثه لقناة “ثمانية”: “هذا البلد استقبلني أنا وعائلتي وأصدقائي بحفاوة كبيرة، أنا سعيد جدًا هنا وأريد الاستمرار”.

جاءت هذه التصريحات في سياق احتفال يوم التأسيس السعودي، حيث ظهر رونالدو مرتديًا البشت التقليدي، معبرًا عن سعادته وانتمائه للمملكة، ومؤكدًا رغبته في مواصلة مسيرته مع النصر حتى نهاية عقده في يونيو 2027.

سجل تاريخي للدون

وبهذا يحسم النجم البرتغالي الجدل الذي أثير مؤخرًا حول إمكانية رحيله، وعلى الصعيد التهديفي، رفع رونالدو رصيده إلى 964 هدفًا في مسيرته الاحترافية، وهو يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى الهدف رقم 1000، حيث يحتاج إلى 36 هدفًا إضافية.

كما سجل أمس هدفه رقم 500 منذ بلوغه سن الثلاثين، وهو رقم لم يسبق لأي لاعب تحقيقه في هذا العمر.

بهذه الكلمات القوية، عزز رونالدو صورته كأحد أبرز السفراء للدوري السعودي، مؤكدًا رضاه التام عن تجربته في المملكة وسط الاحتفالات الوطنية.