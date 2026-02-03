كريم بنزيما في الهلال.. كواليس أول يوم في معقل الزعيم

أعلن الهلال السعودي رسمياً، يوم أمس، عن تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، لتدعيم خط هجوم “الزعيم” خلال الفترة المقبلة.

وفي أول ظهور له بالشعار الأزرق، شارك كريم بنزيما مساء اليوم في الحصة التدريبية الجماعية للفريق، مما يؤكد جاهزيته الفنية والبدنية لبدء مشواره مع الزعيم.

"كريــم" في معقل "الزعيـم" ☝️💙 pic.twitter.com/7cXLM7L2p4 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 2, 2026

وبعد إعلان الصفقة المدوية في آخر ساعات الميركاتو الشتوي، خاض بنزيما أول يوم له مع الفريق مساء الثلاثاء 3 فبراير، حيث شارك في التدريب الجماعي لأول مرة بقميص الهلال.

كواليس اليوم الأول لـ كريم بنزيما في الهلال

هذا وقد وصل بنزيما إلى الرياض قادماً من جدة، وتم تقديمه لوسائل الإعلام في مقر النادي بحضور الأمير نواف بن سعد (رئيس النادي).

واختار كريم بنزيما الرقم 90 لقميصه الجديد، في إشارة رمزية لمسيرته الاستثنائية.

وشارك بنزيما في الحصة التدريبية مساء الثلاثاء بحماس كبير، وسط ترحيب حار من زملائه والجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

ونشر النادي صوراً رسمية تظهر بنزيما يتبادل الابتسامات والأحاديث الودية مع اللاعبين، ويظهر اندماجه السريع في المجموعة.

Lights on 🔦 Benzema in blue 🥶🤩 pic.twitter.com/uakmmY5zvV — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 3, 2026

ووجه بنزيما رسالة ترحيبية عبر وسائل التواصل، قائلاً: “أهلاً بجماهيرنا.. كيف حالكم؟ أنا سعيد بتواجدي هنا معكم”، مما أثار تفاعلاً هائلاً من جماهير “الزعيم”.

طموح كبير لبنزيما في صفوف الزعيم

يأتي انضمام بنزيما في وقت حساس للهلال، الذي يتصدر دوري روشن ويطمح في تعزيز صدارته.

ويُعد المهاجم الفرنسي (38 عاماً) إضافة نوعية بفضل خبرته الأوروبية (5 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد) وقدرته على حسم المباريات تحت الضغط.

ويسابق الجهاز الفني الزمن لتجهيزه بدنياً وفنياً، وسط توقعات بأن يمنح الهجوم ثقلاً إضافياً.

ومن المتوقع أن يخوض بنزيما أول مباراة رسمية له بقميص الهلال يوم الخميس 5 فبراير 2026، أمام نادي الأخدود ضمن الجولة 21 من دوري روشن.

وستكون هذه المواجهة حدثاً منتظراً، حيث يترقب الجميع تأثير “البنز” في تشكيلة الزعيم.

ويمثل اليوم الأول لكريم بنزيما في الهلال بداية فصل جديد في مسيرة اللاعب، وبداية مرحلة طموحة للنادي السعودي الذي يسعى لتعزيز الهيمنة محلياً وقارياً.

هذه الصفقة أثارت جدلاً واسعاً (خاصة مع ارتباطها بمنافسة كريستيانو رونالدو ونادي النصر)، لكنها تعكس طموح الهلال في بناء فريق يجمع أبرز النجوم العالميين.