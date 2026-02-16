لأول مرة.. تقنيات حديثة في مرصد سدير لرؤية هلال رمضان

أكد المترائي عبد الله الخضيري مدير المرصد الفلكي في جامعة المجمعة، عن تقنيات حديثة في مرصد سدير لأول مرة هذا العام لرؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وقال الخضيري لقناة الإخبارية، لأول مرة سنعتمد تقنيات حديثة في مرصد سدير هذا العام لرؤية هلال شهر رمضان بمشيئة الله”.

لأول مرة.. تقنيات حديثة في مرصد سدير هذا العام لرؤية هلال رمضان تفاصيلها مع المترائي عبد الله الخضيري مدير المرصد الفلكي في جامعة المجمعة pic.twitter.com/eeRcHx3amO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2026

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ الثلاثاء 29 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 2 / 2026م.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا، فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 203 / هـ ) وتاريخ 29 / 7 / 1447هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 1 / 2026م، هو غرة شهر شعبان لعام 1447هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 2 / 2026م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.