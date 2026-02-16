Icon

لهذا العام 1447هـ

لأول مرة.. تقنيات حديثة في مرصد سدير لرؤية هلال رمضان

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٤ مساءً
لأول مرة.. تقنيات حديثة في مرصد سدير لرؤية هلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

أكد المترائي عبد الله الخضيري مدير المرصد الفلكي في جامعة المجمعة، عن تقنيات حديثة في مرصد سدير لأول مرة هذا العام لرؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وقال الخضيري لقناة الإخبارية، لأول مرة سنعتمد تقنيات حديثة في مرصد سدير هذا العام لرؤية هلال شهر رمضان بمشيئة الله”.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ الثلاثاء 29 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 2 / 2026م.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا، فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:
فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 203 / هـ ) وتاريخ 29 / 7 / 1447هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 1 / 2026م، هو غرة شهر شعبان لعام 1447هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 2 / 2026م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان
