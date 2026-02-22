Icon

غلبت الدموع كثيرين منهم شوقاً لرؤية الكعبة

لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٤ مساءً
لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

وثقت قناة الإخبارية لقطات مؤثرة مشاعر المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام، حيث غلبت الدموع كثيرين منهم شوقاً لرؤية الكعبة المشرفة في مشاهد عكست عمق الارتباط الروحي بالمكان.

وأظهرت اللقطات لحظات امتزجت فيها الدعوات بخشوع بالغ، فيما ارتسمت على وجوه المعتمرين مشاعر التأثر والرهبة عند أول نظرة للكعبة، في صورة جسدت قدسية الشعيرة وأثرها في النفوس.

وتتجدد هذه المشاهد يومياً في أروقة الحرم المكي، حيث يقصد الملايين من مختلف الجنسيات بيت الله الحرام، حاملين دعواتهم وآمالهم، في أجواء إيمانية تغمرها الطمأنينة والسكينة.

 

