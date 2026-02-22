قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس نهاية المنتشو.. عملية عسكرية تنهي مسيرة أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية المدير العام لحرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية في مكة المكرمة ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة شرق ماليزيا الرياضة رافد وطني يُعزز حضور السعودية ويجسد هوية يوم التأسيس وظائف شاغرة لدى طيران أديل
وثقت قناة الإخبارية لقطات مؤثرة مشاعر المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام، حيث غلبت الدموع كثيرين منهم شوقاً لرؤية الكعبة المشرفة في مشاهد عكست عمق الارتباط الروحي بالمكان.
وأظهرت اللقطات لحظات امتزجت فيها الدعوات بخشوع بالغ، فيما ارتسمت على وجوه المعتمرين مشاعر التأثر والرهبة عند أول نظرة للكعبة، في صورة جسدت قدسية الشعيرة وأثرها في النفوس.
وتتجدد هذه المشاهد يومياً في أروقة الحرم المكي، حيث يقصد الملايين من مختلف الجنسيات بيت الله الحرام، حاملين دعواتهم وآمالهم، في أجواء إيمانية تغمرها الطمأنينة والسكينة.
