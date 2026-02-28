لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن

اعلنت دول خليجية وعربية اعتراض صواريخ إيرانية على أراضيها بالتزامن مع بدء الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية أنها تمكنت من التصدي بنجاح ‏للموجة الثانية من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في أراضيها.

‏وأكدت الوزارة في بيان صحفي -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية- أن التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة سابقًا، حيث أُسقطت جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي.

مشاهد لانفجارات جديدة في البحرين.. والمنامة: نبذل أقصى الجهود للتعامل مع الوضع الراهن وندعو للتحلي بالهدوء#البحرين #إيران #الحدث pic.twitter.com/xVwSX6kyLr — ا لـحـدث (@AlHadath) February 28, 2026

وتفصيلا، أعلنت الإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، كما سمع دوي انفجارات في سماء أبو ظبي والدوحة وعمان والكويت.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، إغلاق مؤقت وجزئي لمجالها الجوي، كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضيها في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة.

وأكدت الهيئة -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، مشددة على أن سلامة الأجواء والسيادة الجوية لدولة الإمارات تُعد أولوية قصوى.

مشاهد لبقايا صاروخ سقط في ريف درعا الغربي.. مع اعتراض إسرائيل لصواريخ إيرانية#سوريا #إيران #الحدث pic.twitter.com/QSqqM6YAVb — ا لـحـدث (@AlHadath) February 28, 2026

وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ جوية رُصدت في المجال الجوي وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعت -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الإشاعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن وإسرائيل، بدء هجوم استباقي ضد إيران، فيما أعلنت وزير الدافع الإسرائيلي فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل.

فيما أوضحت مصادر، أن الهجمات أميركية إسرائيلية مشتركة. وأضاف أنه تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، وتعليق جميع النشاطات، وفقا لـ”العربية”.

دول خليجية تعلن اعتراض صواريخ إيرانية على أراضيها.. ومصادر إسرائيلية تتحدث عن محاولة لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان#قناة_الحدث pic.twitter.com/15ai2sk6JS — ا لـحـدث (@AlHadath) February 28, 2026

بداية الهجوم على إيران

بالتزامن دوت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية.

مباشر من قناة العربية | إسرائيل تبدأ بتوجيه ضربات على طهران وتفرض حالة الطوارئ "الفورية" https://t.co/PMNa5g0Xoy — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 28, 2026

وفي الأردن، أسقط الجيش الأردني صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية.

وأوضح الجيش الأردني اليوم، أنه جرى التصدي لصاروخين باليستيين بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية.

وتم رصد إطلاق صواريخ إيرانية تجاه شمال إسرائيل، بينها صفد وحيفا. وأضافت أنه تم استهداف تل أبيب بعدة صواريخ إيرانية.

كما أشارت إلى دوي صافرات إنذار في الأردن، وسماع دوي انفجار في البحرين والكويت والأردن.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بقصف جوي استهدف منطقة جرف النصر في محافظة بابل.

وقالت العمليات في بيان لها اليوم: إن الموقع المستهدف تعرض لعدة ضربات جوية متكررة خلفت أضرارًا.

سقوط صاروخ في فناء أحد المنازل بالعاصمة الأردنية عمّان دون وقوع إصابات#قناة_الحدث pic.twitter.com/aiRD7TY90I — ا لـحـدث (@AlHadath) February 28, 2026

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه رصد إطلاق عدة موجات من الصواريخ الإيرانية نحو الشمال والجنوب.

وكان مسؤول إسرائيلي دفاعي أوضح سابقاً أن العملية العسكرية ضد إيران جرى الإعداد لها قبل أشهر، وحدد موعدها بالتنسيق مع أميركا منذ أسابيع.

المرحلة الأولى للهجوم

كما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الهجمات قد ستستمر لمدة 4 أيام، معتبرة أنها استكمال لحرب الـ 12 يوماً التي شنت الصيف الماضي (يوليو 2025).

فيما قال مصدر أميركي إن الحملة العسكرية الأميركية الحالية قد تستمر نحو 10 أيام، وفق ما نقلت شبكة “سي بي أس” الأميركية.

لقطات من الضربات العسكرية الأميركية على إيران pic.twitter.com/gVsDRTrjH1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2026

في المقابل، أكد مسؤول إيراني أن بلاده ترد بشكل “ساحق وقوي” على الهجمات. وأعلن الحرس الثوري أنه بدأ هجوما مضادا بالصواريخ والمسيّرات.

كما أفاد مسؤول إيراني رفيع بأن “كل أصول ومصالح أميركا في الشرق الأوسط باتت هدفا مشروعا لنا”. وأكد أن “سيناريوهات لم تكن مطروحة سابقا أصبحت واقعا الآن”.

أتى ذلك، بعدما سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران، بينما تصاعدت أعمدة الدخان. إذ دوت 3 انفجارات وسط طهران، فيما سقطت عدة صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية في طهران، حسب ما أفادت وسائل إعلان محلية.

انفجار في العاصمة طهران

في حين أفادت معلومات باستهداف وزارة الاستخبارات في العاصمة الإيرانية. وأضافت أن دوي انفجارات سمع في شرق وغرب طهران حيث بعض قواعد الحرس الثوري.