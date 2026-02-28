Icon

سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران Icon خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف Icon لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن Icon طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن Icon طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء Icon هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب Icon نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران Icon ‏ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران Icon ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة

لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٥ مساءً
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعلنت دول خليجية وعربية اعتراض صواريخ إيرانية على أراضيها بالتزامن مع بدء الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية أنها تمكنت من التصدي بنجاح ‏للموجة الثانية من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في أراضيها.

قد يهمّك أيضاً
سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران

سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران

طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت

طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت

‏وأكدت الوزارة في بيان صحفي -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية- أن التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة سابقًا، حيث أُسقطت جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي.

وتفصيلا، أعلنت الإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، كما سمع دوي انفجارات في سماء أبو ظبي والدوحة وعمان والكويت.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، إغلاق مؤقت وجزئي لمجالها الجوي، كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضيها في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة.

وأكدت الهيئة -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، مشددة على أن سلامة الأجواء والسيادة الجوية لدولة الإمارات تُعد أولوية قصوى.

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها تمكنت من التصدي بنجاح ‏للموجة الثانية من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في أراضيها.
‏وأكدت الوزارة في بيان صحفي -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية- أن التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة سابقًا، حيث أُسقطت جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي.

وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ جوية رُصدت في المجال الجوي وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعت -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الإشاعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن وإسرائيل، بدء هجوم استباقي ضد إيران، فيما أعلنت وزير الدافع الإسرائيلي فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل.

فيما أوضحت مصادر، أن الهجمات أميركية إسرائيلية مشتركة. وأضاف أنه تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، وتعليق جميع النشاطات، وفقا لـ”العربية”.

بداية الهجوم على إيران

بالتزامن دوت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية.

وفي الأردن، أسقط الجيش الأردني صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية.
وأوضح الجيش الأردني اليوم، أنه جرى التصدي لصاروخين باليستيين بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية.

وتم رصد إطلاق صواريخ إيرانية تجاه شمال إسرائيل، بينها صفد وحيفا. وأضافت أنه تم استهداف تل أبيب بعدة صواريخ إيرانية.

كما أشارت إلى دوي صافرات إنذار في الأردن، وسماع دوي انفجار في البحرين والكويت والأردن.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بقصف جوي استهدف منطقة جرف النصر في محافظة بابل.

وقالت العمليات في بيان لها اليوم: إن الموقع المستهدف تعرض لعدة ضربات جوية متكررة خلفت أضرارًا.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه رصد إطلاق عدة موجات من الصواريخ الإيرانية نحو الشمال والجنوب.

وكان مسؤول إسرائيلي دفاعي أوضح سابقاً أن العملية العسكرية ضد إيران جرى الإعداد لها قبل أشهر، وحدد موعدها بالتنسيق مع أميركا منذ أسابيع.

المرحلة الأولى للهجوم

كما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الهجمات قد ستستمر لمدة 4 أيام، معتبرة أنها استكمال لحرب الـ 12 يوماً التي شنت الصيف الماضي (يوليو 2025).

فيما قال مصدر أميركي إن الحملة العسكرية الأميركية الحالية قد تستمر نحو 10 أيام، وفق ما نقلت شبكة “سي بي أس” الأميركية.

في المقابل، أكد مسؤول إيراني أن بلاده ترد بشكل “ساحق وقوي” على الهجمات. وأعلن الحرس الثوري أنه بدأ هجوما مضادا بالصواريخ والمسيّرات.

كما أفاد مسؤول إيراني رفيع بأن “كل أصول ومصالح أميركا في الشرق الأوسط باتت هدفا مشروعا لنا”. وأكد أن “سيناريوهات لم تكن مطروحة سابقا أصبحت واقعا الآن”.

أتى ذلك، بعدما سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران، بينما تصاعدت أعمدة الدخان. إذ دوت 3 انفجارات وسط طهران، فيما سقطت عدة صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية في طهران، حسب ما أفادت وسائل إعلان محلية.

انفجار في العاصمة طهران

في حين أفادت معلومات باستهداف وزارة الاستخبارات في العاصمة الإيرانية. وأضافت أن دوي انفجارات سمع في شرق وغرب طهران حيث بعض قواعد الحرس الثوري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
العالم

سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة...

العالم
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
العالم

طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل...

العالم
ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى
العالم

ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب...

العالم
عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق
العالم

عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد...

العالم
اندلاع حريق في مجمع صناعي جنوب إيران
العالم

اندلاع حريق في مجمع صناعي جنوب إيران

العالم
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
العالم

طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات...

العالم
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
أخبار رئيسية

هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف...

أخبار رئيسية
انتهاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران.. تقدم مهم
العالم

انتهاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران.. تقدم...

العالم